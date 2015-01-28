Bakan Elvan: Devlet MİT raporuyla eleman alıyor

Ulaştırma ve Denizcilik Bakanı Lütfi Elvan, Elvan, eleman alımı ile ilgili olarak; “Güvenlik soruşturmasının yanında, MİT raporları, onlara bakılıyor. Biz de bunlara bakıyoruz” dedi.

Elvan, TBMM'de gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Milliyet'ten Önder Yılmaz'ın haberine göre, ortaya çıkartılan “sırlarıyla gömülmesi istenen TİB binası”na ilişkin soruşturmada 40 milyondan fazla ses dosyasının silinmesi ve bu dosyaların denetlenmeden doğrudan istihbarat kurumlarına gönderilmesi gibi bilgilerin anımsatılması üzerine Elvan şunları söyledi:

“Size ulaşan bilgi ne ise bize ulaşan bilgi de o. Sonuçta savcılık konuya el attı. Savcının, bilirkişilerin tespitleri ne ise olunca öğreniyoruz. Ne varsa ortaya çıkacak, hiç kimse tereddüt etmesin. Herkes bunların hesabını verecek, hiç kimse yargıdan kaçamaz” dedi.

Elvan, yurtdışına kaçanlar olduğu yönündeki iddiaların sorulması üzerine, “Eninde sonunda onlara da ulaşılır. O zaman da gereği yapılır. Kimse kaçamayacak” diye konuştu. TİB başta olmak üzere geçmişte devlet kurumlarına eleman alımlarında izlenen yöntemin aynen devam edip etmediği, işe alımlarda yeni bir denetleme sistemi kurup kurmadıklarına ilişkin soruya ise Elvan, “Seçici davranılıyor. Detaylı araştırma yapılıyor. Klasik bir kurumun eleman alınırken yaptığı araştırmalar var. Güvenlik soruşturması falan, MİT raporları onlara bakılıyor. Biz de bunlara bakıyoruz” karşılığını verdi.

‘Saray’da TİB abuk sabuk’

Elvan, TİB’de hizmet alım satımı yapılırken kural dışına çıkılıp çıkılmadığı konusundaki sorulara ise “Hepsine baktık. Ne kadar yanlış iş ve işlem varsa ortaya çıkıyor ve çıkacak” yanıtını verdi. TİB için yeni bina konusuna baktıklarını belirten Elvan ise yeri konusundaki soruları yanıtsız bıraktı.

Elvan, “MHP, Cumhurbaşkanlığı Sarayı içinde TİB’in merkez oluşturduğunu iddia ediyor, ne diyorsunuz” sorusuna ise, “Bunlar abuk subuk şeyler. Doğru şeyler değil. Böyle bir şey söz konusu değil. Bu kurumun çalışma, yol, yöntemleri bellidir” yanıtını verdi.

Elvan’a, Sayıştay’ın Türksat Yönetim Kurulu üyelerine 10’ar bin TL maaş verilmesini mevzuata aykırı bulması ve Başbakanlık üst düzey bürokratları dahil ödenen yüksek ücretin faiziyle geri alınmasına ilişkin raporu da soruldu. Elvan, sorulara, “Usulsüz bir şey söz konusu değil. Onu öncelikle söyleyeyim. Sayıştay tespit de yapabilir. Zaman zaman düşüncelerini ortaya koyabilir” diye konuştu.