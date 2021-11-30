Bakan Elvan'dan büyüme açıklaması: Herkesin en iyi şekilde faydalanması temel önceliğimizdir

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Türkiye ekonomisinin 3. çeyrek yüzde 7,4 oranında büyümesini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla değerlendirdi. Elvan "Vatandaşlarımız müsterih olsun, herkesin büyümeden en iyi şekilde faydalanması temel önceliğimizdir" ifadelerini kullandı.

Elvan yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Dış talebin verdiği önemli katkıyla 2021’in üçüncü çeyreğinde yıllık yüzde 7,4 oranında büyüdük. Ücretli kesimin milli gelirden aldığı payı artırmak için gerekli adımlar atılacaktır. Vatandaşlarımız müsterih olsun, herkesin büyümeden en iyi şekilde faydalanması temel önceliğimizdir"

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