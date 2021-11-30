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Ekonomi

Bakan Elvan'dan büyüme açıklaması: Herkesin en iyi şekilde faydalanması temel önceliğimizdir

"Ücretli kesimin milli gelirden aldığı payı artırmak için gerekli adımlar atılacaktır"

30 Kasım 2021 12:42

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Türkiye ekonomisinin 3. çeyrek yüzde 7,4 oranında büyümesini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla değerlendirdi. Elvan "Vatandaşlarımız müsterih olsun, herkesin büyümeden en iyi şekilde faydalanması temel önceliğimizdir" ifadelerini kullandı.

Elvan yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Dış talebin verdiği önemli katkıyla 2021’in üçüncü çeyreğinde yıllık yüzde 7,4 oranında büyüdük. Ücretli kesimin milli gelirden aldığı payı artırmak için gerekli adımlar atılacaktır. Vatandaşlarımız müsterih olsun, herkesin büyümeden en iyi şekilde faydalanması temel önceliğimizdir"

TIKLAYIN: Türkiye üçüncü çeyrekte yüzde 7,4 büyüdü

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