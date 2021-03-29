Bakan Elvan, 2020 yılında alkollü içkilerden ne kadar ÖTV toplandığını açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, 2020 yılında alkollü içkilerden 16,5 milyar TL Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tahsilatı sağlandığını açıkladı.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Hazine ve Maliye Bakanlığına yönelttiği yazılı soru önergesinde, alkollü içkilerden sağlanan Özel Tüketim Vergisi’nin miktarının açıklanmasını istedi.

Gürer’in verdiği önergedeki bazı soruları yanıtlayan Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, “Bakanlığımız Muhasebat Genel Müdürlüğünce yayımlanan verilere göre 2019 ve 2020 yıllarında alkollü içkilerden sırasıyla 14,7 milyar TL ve 16,5 milyar TL Özel Tüketim Vergisi tahsilatı sağlanmıştır” dedi.

"2020 yılının ilk 9 ayında 1 milyon litreden fazla kaçak içki ele geçirildi"

Bakan Elvan, “Gelir İdaresi Başkanlığı merkezi veri tabanında mükelleflerin faaliyetlerinin belirlenmesinde NACE Rev.2 faaliyet kodları kullanılmakta, mükelleflere ilişkin bilgiler bu faaliyet kodları dikkate alınarak tasnif edilmekte olup bir mükellefin birden fazla faaliyet yürütmesi mümkün bulunmaktadır” açıklaması yaptı. Önerge sahibi CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer ise alkollü içkilerde zaten yüksek olan özel tüketim vergisi oranının, 2021 yılı başı itibariyle yüzde 17.07 oranında artırıldığını anımsattı. Alkollü içkilerde özel tüketim vergisi oranının yüksek olmasının kaçakçılığı ve sahte içki üretimini artırdığına da dikkat çeken Gürer, “Resmi rakamlara göre 2020 yılının ilk 9 ayında 1 milyon litreden fazla kaçak içki ele geçirildiği açıklandığına göre sorun bu bağlamda da artıyor” ifadelerini kullandı.

Kaçak içki üretiminin de arttığına işaret eden CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 2019 ve 2020 yıllarında 145 kişinin sahte içki nedeniyle hayatını kaybettiğine işaret ederek, “Çok sayıda vatandaş, alkollü içkide özel tüketim vergisinin sürekli artması ve alkollü içki fiyatlarının bu nedenle yükselmesi sonucu, ne yazık ki kaçak içki ve kendi içkilerini üretenler oluştu. Bu da maalesef can kaybı gibi üzüntü verici sonuçları beraberinde getiriyor” ifadelerini kullandı.

Bazı bakanlık bütçelerinde fazla ÖTV toplandı

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 2020 yılında alkollü içeceklerden toplanan ÖTV ile aynı yıla ait bazı bakanlıkların bütçelerini kıyasladı. Gürer’in yaptığı değerlendirmeye göre, geçen yıl 16.5 milyar TL toplanan alkollü içeceklerin ÖTV’sinin aşağıda sıralanan Bakanlıkların bütçesinden fazla olduğu da ortaya çıktı.

Bütçeler şöyle:

İçişleri Bakanlığı: 9.672.218.000

Dışişleri Bakanlığı: 4.631.723.000

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı: 3.319.102.000

Kültür ve Turizm Bakanlığı: 5.127.247.000

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı: 7.939.333.000

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı: 2.827.733.000

Ticaret Bakanlığı: 5.752.364.000