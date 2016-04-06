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Ekonomi

Bakan Elitaş: Merkez Bankası faizleri radikal şekilde düşürmeli

Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş, Merkez Bankası'nın dünyada yaşanan olumsuzluğu fırsata çevirmesinin tam zamanı olduğunu söyledi

06 Nisan 2016 15:12

Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının faiz politikasına ilişkin, "Merkez Bankasının, iş adamının önünü açmak için faiz oranlarını radikal bir şekilde düşürerek, dünyada yaşanan olumsuzluğu fırsata çevirmesinin tam zamanıdır" dedi.

Resmi temaslarda bulunmak üzere Hollanda'nın Lahey kentinde bulunan Elitaş, gazetecilerle yaptığı sohbet toplantısında gündemdeki konulara ilişkin soruları yanıtladı.

Merkez Bankasının faiz politikası konusunda önümüzdeki döneme ilişkin beklentilerinin sorulması üzerine Elitaş, Merkez Bankasının hazirana kadar enflasyonda aşağı yönlü bir gidişin olacağı öngörüsünde bulunduğunu dile getirdi.

Mart ayında enflasyonun yüzde 7,46 olarak gerçekleştiğini anlatan Elitaş, mevsimlik etkinin ortadan kalkmasıyla sebze ve meyve fiyatlarının aşağı düşmesi ve ham madde fiyatlarının da gerilemesiyle enflasyonun lehine bir durumun ortaya çıkacağını kaydetti.

Merkez Bankasının artık 2001 sendromunu üzerinden atıp faiz politikasını reel bir sisteme oturtmasının ve dünyadaki daralmayı fırsata dönüştürücü eylem yapmasının zamanının geldiğini anlatan Elitaş, "Bizim dünya ticaret hacminden aldığımız pay yüzde 1'den az. Onun için Merkez Bankasının, iş adamının önünü açmak için faiz oranlarını radikal bir şekilde düşürerek, dünyada yaşanan olumsuzluğu fırsata çevirmesinin tam zamanıdır" ifadelerini kullandı.  

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