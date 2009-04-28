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Ekonomi

Bakan Ekren: Krizin sürdüğünü unutmayalım

28 Nisan 2009 05:22

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Nazım Ekren, temel makro göstergeler hafif bir toparlanmaya işaret ediyor olsa da krizin sürdüğünü unutmamak gerektiğini söyledi.

Nazım Ekren, Türkiye Müteahhitler Birliği'nin Swissotel'de düzenlediği, "Gündem 2009" başlıklı toplantıya katıldı.

Ekren, burada yaptığı konuşmada, 2008 yılının ikinci yarısından sonra etkisini hissettirmeye başlayan küresel krizin etkilediği sektörler itibariyle "ekonomik kriz" özelliğini de kazanmış bulunduğuna işaret etti.

Krizi yorumlarken üzerinde durulması gereken bazı temel kritik noktalar bulunduğunu belirten Ekren, "Temel makro göstergeler hafif bir toparlanmaya işaret ediyor olsa da krizin devam ettiğini unutmamak gerekir. Her yayınlanan veri bir önceki yılın verisiyle mukayese edildiği gibi bir önceki ay ile mukayese yapıldığında bir derlenme ve toparlanma süreci konusunda olumlu düşünmemize neden olacak bazı göstergeler de söz konusudur" dedi.

Ekren, yayınlanan her pozitif göstergenin olumlu bir sürece işaret ediyorsa da bunun güçlü ve kalıcı olup olmadığının önümüzdeki bir kaç ay içinde net şekilde ortaya çıkacağını ifade etti.

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