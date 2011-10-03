-Bakan Eker'in konvoyunda kaza RİZE (A.A) - 03.10.2011 - Çay sorunlarının ele alınacağı toplantıya katılmak üzere Rize'ye giden Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker'in konvoyundaki polis eskortu kaza yaptı. Alınan bilgiye göre, Rize Ticaret Borsası'nda çayın sorunlarının tartışılacağı toplantıya katılmak üzere geldiği Trabzon'dan karayoluyla Rize'ye hareket eden Eker'in konvoyundaki 53 A 5924 plakalı polis eskortu, Rize'nin Boğaz Mahallesi mevkisinde su birikintisi nedeniyle kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Araçta bulunan iki polis memuru kazayı yara almadan atlatırken, araçta maddi hasar oluştu. Bakan Eker'in içerisinde bulunduğu aracının ise kaza yapan araçtan kaçarken sağ tamponunda sıyrık oluştuğu bildirildi.