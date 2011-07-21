Bakan Eker: Özerkliği Meclis'te tartışırız



T24- Gıda, Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehdi Eker, “Demokratik özerklik ilanı” ile tepki çeken BDP’yi eleştirdi. Eker, “Demokratik reform istiyorsan tartışılacağı yer Meclis’tir. Meşru olan her şeyi tartışmaya açığız. Demokratik Özerklik talebi dahil” dedi.



Tuğluk: Özerkliği o gün ilan etmemeliydik





Meltem Özgenç'in Hürriyet'te yayımlanan (21 Temmuz 2011) haberine göre, Eker, şunları söyledi:

Silvan saldırısının zamanlaması manidar. Türkiye yeni bir anayasa hazırlarken, BDP’lilerin de demokratik özerklik açıklamaları manidar. Bunlar sürece zarar veriyor. Öcalan’a atfen bir şey açıklanıyor, ‘Gidin yemin edin’ diyor. Diğer taraftan saldırı oluyor, özerklik ilan ediliyor. Aslında bir yönü, Öcalan’ı açmaza düşürmek.

Kusura bakmasınlar da BDP’nin kendi iradelerine sahip olmadıklarını düşünüyorum. Bunlar bir yere bağlılar. Onların şunu yapabilmesi lazım. Bir iradeyle çıkıp ‘Arkadaş biz bu işin içinde değiliz, lanetliyoruz’ demeleri lazım. Belki istifa etme ve çekilme iradeleri bile yok. Onlar kendilerine dikte edilen şeyleri söylüyorlar. Sen basit bir aracı mısın? Önce kendini bir tarif et.

BDP’lilerle tek tek özel görüştüğünüz zaman çözüme yönelik son derece akılcı söylemleri var. Enstrümanı çalanla tek tek görüştüğünüzde keman çal diyorsunuz, kemanı çalıyor. Obuadan ses ver diyorsunuz, kendi orijinalliği ile sesi duyuyorsunuz ve söyledikleri akla yatkın. Ancak orkestraya dahil olunca iş değişiyor. Orada bakıyorsunuz şef çubuğu nasıl sallıyorsa öyle çalıyor. Kürtlerin de dernek, cemiyet olarak konuşması lazım. 110 küsur milletvekili var bunların 70’ten fazlası bizde. İnsanlar tüm baskılara rağmen oy verdi bize.





Benden çok Kürt değiller





BDP’nin kullandığı çok yanlış bir dil. Kürtler açısından kabul edilebilecek bir dil değil. Ben de Kürtüm hiçbiri benden daha fazla Kürt değil. Türkiye’de Kürtlere dönük imha inkar, kültürel katliam yok. Var diyenler haksız. Geçmişte olmuş ama artık yok. Demokratik özerklik metnine bunlarla başlarsan neresi kabul edilebilir?

BDP ile kanallarımız zaten kapalı değil. Dünyanın her yerinde güvenlik güçleri topraklarını savunmak mecburiyetindedir. Sen yol keseceksin, sağlık teknisyenini kaçıracaksın, onun ne günahı var? Çözüm zemini Meclis’tir. Demokratik reform istiyorsan bunun tartışılacağı yer Meclis’tir. Meşru olan her şeyi tartışmaya açığız. Demokratik Özerklik talebi dahil.

Ama terör örgütünün eylemlerinin meşrulaştırılacağı şeye açık olamayız.”