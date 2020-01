-Bakan Eker, At Satış Merkezi'ni açtı İSTANBUL (A.A) - 12.12.2011 - Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi Eker, At Satış Merkezi'nin açılışını yaptı. Törende konuşan Mehmet Mehdi Eker, Türkiye'nin diğer sektörlerde olduğu gibi, atçılık sektöründe de en hızlı büyüyen ülkeler arasına girdiğini söyledi. Eker, 9 yılda özel fondan atçılık camiasına toplam 143 milyon Türk lirası yatırım yaptıklarını belirterek, ''2002 yılında geldiğimizde bu sektörü 1 milyarlık satış hasılatıyla devraldık. Bu hasılat şu anda 2.5 milyar liraya çıkmış durumda. Atçılık sektöründe satış gelirlerini arttıran iki ülkeden biri Türkiye oldu'' dedi. Atçılıkta Türkiye'nin dünyada 8. sırada olduğuna dikkat çeken Bakan Eker, bu sektörde söz sahibi olmak için çeşitli yatırımlar yaptıklarını, 2011 yılında at sahiplerine 228 milyon TL yetiştiricilik ikramiyesi verdiklerini, bu rakamı 2012 yılında 281 milyon liraya çıkaracakları müjdesini verdi. Veliefendi Hipodromu içerisinde yeni yapılan At Satış Merkezi'nin açılışını gerçekleştiren Eker, Türkiye Yarış Atı Yetiştiricileri ve Sahipleri Derneği tarafından bu yıl 4.'sü düzenlenen Sonbahar Tay Satışları'nı da büyük bir dikkatle izledi. Bu arada açılışın hemen ardından, İngiliz ve Arap safkan taylar satışa çıkarıldı. Açık artırma usulü ile yapılan ve satışlarda kıyasıya süren çekişmeler, ilginç görüntülere sahne oldu. Podyuma 90 bin liralık açılış fiyatıyla çıkan 'İsimsiz' adlı safkan İngiliz tayı, yoğun taleple karşılaştı. Sahibi ve yetiştiricisi Naciye Cokay olan safkan tay, 205 bin liradan alıcı buldu.