Bakan 'Düzenlemeden çıkarılsın' demişti; Ebru Gündeş'in avukatı 'imar affı' göndermeli savunma yaptı!

Şarkıcı Ebru Gündeş’in Kanlıca’daki yalısında kanuna aykırı tadilat yaptığı gerekçesiyle 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada, avukat 'savunması' dikkat çekti. Avukat "İmar affı çıkması an meselesidir. Buna yalıların da dahil edileceği belirtilmiştir" diye savunma verdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin talebiyle İstanbul Boğaziçi sahil şeridi ve öngörünüm bölgesi düzenlemeden çıkartılmıştı. Özhaseki, "Boğaz'ın öngörünümünde kalan kısımlar bundan muaf olsunlar. İstisna maddesi olarak gelsin; bu aftan istifade edemesinler. Çünkü bu Boğaz bir tane, ikinci Boğaz yok" ifadelerini kullanmıştı.

Kanlıca’daki yalısında kanuna aykırı tadilat yaptığı gerekçesiyle 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan şarkıcı Ebru Gündeş’in avukatı dün görülen duruşmada, imar affının çıkmasının an meselesi olduğunu belirterek “Buna yalıların da dahil edileceği belirtilmiştir. Bu değişiklik durumunda zaten iddialar asılsız kalacaktır” dedi.

Beykoz 1. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada sanık Ebru Gündeş’in avukatları hazır bulundu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın avukatı da duruşmada yer alırken, yalıda tadilat işlemlerini yapan diğer sanık Hakkı Süha Gökdemir gelmedi. Yaptığı ihbar ile davanın açılmasını neden olan CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis’in üyeleri Hüseyin Sağ ve Hakkı Sağlam da duruşmayı takip etti.

‘İmar affı beklensin’

Ebru Gündeş’in avukatları, dosyaya sunulan ek bilirkişi raporuna itiraz ettiler. Gündeş’in avukatlarından Begüm Can Güven, bilirkişilerden 4 parsel için inceleme istendiğini ancak bilirkişilerin 5 parsel için de değerlendirme yaptıklarını belirterek, “Bilirkişiler cezalandırma istemişler. Bilirkişiler hukuki değerlendirme yapamaz. Sadece kendilerine verilen uzmanlık alanında değerlendirme yaparlar. Bilirkişiler hakkında yapmış olduğumuz şikâyetler yüzünden bize duydukları husumet nedeni ile hukuki mütalaada bulunup mahkemeyi yönlendirmeye çalışmışlardır. Biz öncelikle bu bilirkişiyi reddediyoruz. Dosyanın yeni bilirkişi heyetine tevdi edilmesini istiyoruz” diye konuştu. Rıza Sarraf’ın savcılık sorgusunda davaya konu işlemlerden Ebru Gündeş’in haberinin olmadığını söylediğini belirten avukat Güven, “Sunmuş olduğumuz gazete haberinden ve başbakanımızın son açıklamalarından anlaşıldığı üzere imar affı çıkması an meselesidir. Buna yalıların da dahil edileceği belirtilmiştir. Bu değişiklik durumunda zaten iddialar asılsız kalacaktır” dedi.

Bilirkişi heyetinin reddi

Bilirkişiler tarafından dosyaya gönderilen kök rapor ve ek raporların hem birbirleri hem iddianame, hem de keşif gözlemi ile uyumlu olduğunu, sanıkların bilirkişiler hakkında suç duyurusunda bulunmasının husumet oluşturan delil teşkil etmediğini, bilirkişilerin yanlı olduklarına dair iddialarının soyut beyanlardan oluştuğunu gerekçe gösteren mahkeme, bilirkişi heyetinin reddine ilişkin talebi kabul etmedi.