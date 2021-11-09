Bakan Dönmez: TRT ve enerji fonunu kaldırarak vatandaşlarımıza yaklaşık 3 milyar liralık destek sağlamış olacağız

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Hizmet Binası ve Yapımı Tamamlanan Enerji Santrallerinin Açılış Töreni'nde" konuşma yaptı. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün kabine toplantısı ardından duyurduğu elektrik faturalarından TRT payı ve enerji fonunun kaldırılmasına değinen Dönmez "Önümüzdeki dönem faturalardaki TRT ve Enerji Fonunu da kaldırarak vatandaşlarımıza yaklaşık 3 milyar liralık bir destek vermiş olacağız" dedi.

Bakan Dönmez yaptığı konuşmada "Karadeniz'deki keşiflerimizin miktarını ve değerini artıracak yeni müjdeler için gün sayıyoruz" dedi.