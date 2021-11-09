Bakan Dönmez: TRT ve enerji fonunu kaldırarak vatandaşlarımıza yaklaşık 3 milyar liralık destek sağlamış olacağız

"3 yenilenebilir enerji santrali devreye alındı"
Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) modeliyle teknoloji geliştirme odaklı yenilenebilir enerji politikası izlendiğini vurgulayan Dönmez, 2021 içinde bugüne kadar devreye alınan 3 bin 144 megavatlık kurulu gücün yüzde 97,5'ini yenilenebilir kaynakların oluşturduğunun altını çizdi.
Dönmez, bugün EPDK binasının açılışının yanı sıra 607 megavat kapasiteli 3 yeni yenilenebilir enerji tesisinin devreye alındığını belirterek, "Adıyaman, Bingöl ve Balıkesir’de biri güneş enerjisi, biri biyokütle diğeri de hibrit olmak 3 yeni tesisle daha yenilenebilir enerjide her zaman ifade ettiğimiz 'Daha Fazla Yerli, Daha Fazla Yenilenebilir' anlayışımıza bir tuğla daha ekliyoruz. Bir yandan Türkiye’nin enerjisini her geçen gün yükseltirken, diğer yandan da vatandaşlarımızı artan küresel enerji fiyatlarından korumak için gereken her türlü tedbiri alıyoruz." diye konuştu. (AA)