Bakan Dönmez: Sanayi tesislerine uygulanan elektrik kısıtlaması 29 Ocak itibarıyla kaldırılarak son bulacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Sanayi tesislerine uygulanan elektrik kısıtlaması 29 Ocak itibarıyla kaldırılarak son bulacak" açıklamasını yaptı.
Bakan Dönmez, "Doğalgazda uygulanan kısıntı ise 31 Ocak’tan itibaren yüzde 40’tan yüzde 20’ye düşürülecek. Sanayicilerimize bu süreçte göstermiş oldukları anlayış ve iş birliğinden ötürü teşekkür ederiz." dedi.
BOTAŞ: İran'dan Türkiye'ye gaz arzı test amaçlı olarak sınırlı miktarda başladı
BOTAŞ'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, kurumun sanayi tüketicilerine yapmış olduğu yüzde 40 kısıntı oranının 31 Ocak saat 08.00 itibarıyla yüzde 20'ye düşürüldüğü açıklandı.
İran'dan Türkiye'ye gaz arzı Gürbulak giriş noktasındaki teknik arıza gerekçesiyle 20 Ocak itibarıyla 10 gün süreliğine durdurulmuştu.