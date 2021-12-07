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Ekonomi

Bakan Dönmez: Kademeli tarife uygulaması ile elektriği az kullanan az fatura ödeyecek

"2021-2026 yatırım döneminde 367 yerleşim yerine daha doğalgaz ulaştırılacak"

07 Aralık 2021 21:30

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Dönmez, "1 Ocak 2022 tarihi itibarıyla uygulamaya koyacağımız kademeli tarife uygulaması ile evinde elektriği az tüketen vatandaşlarımız daha az fatura ödeyeceklerdir" açıklamasını yaptı.
 
Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 2021-2026 yatırım döneminde 367 yerleşim yerine daha doğalgaz ulaştırılacağını belirtti.
 
Elektrik faturalarına da değinen Bakan Dönmez şunları söyledi:

"Yıllık yaklaşık 3 milyar liralık destek vereceğiz"

"Elektrik faturalarındaki TRT ve Enerji Fonunu da kaldırarak vatandaşlarımıza yıllık yaklaşık 3 milyar liralık bir destek vermiş olacağız. Ayrıca, 1 Ocak 2022 tarihi itibarıyla uygulamaya koyacağımız kademeli tarife uygulaması ile evinde elektriği az tüketen vatandaşlarımız daha az fatura ödeyecek." (DHA)
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