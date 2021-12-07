Bakan Dönmez: Kademeli tarife uygulaması ile elektriği az kullanan az fatura ödeyecek

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 2021-2026 yatırım döneminde 367 yerleşim yerine daha doğalgaz ulaştırılacağını belirtti.

"Elektrik faturalarındaki TRT ve Enerji Fonunu da kaldırarak vatandaşlarımıza yıllık yaklaşık 3 milyar liralık bir destek vermiş olacağız. Ayrıca, 1 Ocak 2022 tarihi itibarıyla uygulamaya koyacağımız kademeli tarife uygulaması ile evinde elektriği az tüketen vatandaşlarımız daha az fatura ödeyecek." (DHA)