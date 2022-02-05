Bakan Dönmez'den 48 saat elektrik verilmeyen Isparta'yla ilgili açıklama: 299 bin elektrik abonesinin yaklaşık yüzde 93'ü enerjili durumdadır

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez , Isparta'da 3 Şubat'taki yoğun kar yağışı nedeniyle yaşanan elektrik kesintisine ilişkin, "Şu an itibarıyla ilimiz genelinde bulunan 299 bin elektrik abonesinin yaklaşık yüzde 93'ü enerjili durumdadır" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde yaptığı basın toplantısında, 3 Şubat'ta gün boyu süren kar yağışı nedeniyle il genelinde olumsuz bazı durumların yaşandığını söyledi.

İl Özel İdaresi, belediye ve AFAD ekipleri ile ilgili elektrik dağıtım şirketinin afetten etkilenen bölgelere müdahale etmeye başladıklarını belirten Dönmez, an itibarıyla yolların tamamının açık olduğunu ve sağlık kurumlarının hizmete devam ettiğini söyledi. "Maalesef enerji ve elektrik kesintileri yaşanmış oldu"