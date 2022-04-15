Bakan Dönmez: Elektrik kesintilerine anında müdahale edilmekte

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun Türkiye’deki elektrik kesintilerine ilişkin önergesini yanıtlayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Meydana gelen elektrik kesintilerine anında müdahale edilmekte; bunun yanı sıra periyodik önleyici ve koruyucu bakım programları ile kesinti sayısında düşüş sağlanmaktadır” dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Tanrıkulu, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde 3 Ocak 2022 tarihi itibariyle Türkiye’de elektriği kesilen hane sayısının ve elektrik kesinti nedenlerinin açıklanmasını istedi.

"Isparta kesintisinden bahsetmedi"

Bu süreçte 3 Şubat’ta Isparta’da yedi gün süren elektrik kesintisi yaşandı. Bakan Dönmez, 5 Nisan günü Tanrıkulu’nun önergesine verdiği yanıtta, Isparta’daki elektrik kesintisinden bahsetmezken, “Meydana gelen elektrik kesintilerine anında müdahale edilmekte; bunun yanı sıra periyodik önleyici ve koruyucu bakım programları ile kesinti sayısında düşüş sağlanmaktadır” demekle yetindi.

Bakan Dönmez elektrik kesintilerinin sebepleri, sayısı ve sürelerinin elektrik dağıtım şirketlerinin sitelerinde yayınlandığını da açıklayarak, “Gerçekleşen elektrik kesintileri Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi ve EPDK nezdinde yapılan çalışmalar ile detaylı olarak incelenmekte ve kesintilerin önlenmesi için yatırım ve bakım programları oluşmaktadır” dedi.

"Tüketiciler tazminat talep edebilir"

Elektrik Piyasası Dağıtım ve Perakende Satış Faaliyetlerine İlişkin Kalite Yönetmeliği’nde yıllık kesinti eşik süre ve sayılarının aşılması durumunda kullanıcılara tazminat hakkı doğacağını da vurgulayan Bakan Dönmez, “Tüketiciler, uzun süreli kesinti eşik süresinin aşılması durumunda ise abone grubuna bağlı uzun süreli kesinti tazminat hak edebilmektedir” dedi.

Bakan Dönmez, Tanrıkulu’nun ihalelerle ilgili başka bir soru önergesine verdiği yanıtta ise 2020-2022 yılları arasında tekliflerin yaklaşık maliyet üzerinde olması ve gerekli maliyet koşullarının oluşmaması nedeniyle 26 ihalenin iptal edildiğini açıkladı.(ANKA)