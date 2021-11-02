Bakan Dönmez'den zam açıklaması: Vatandaşımıza oldukça düşük seviyede yansımakta

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, enerji fiyatlarındaki artışın ve buna bağlı yapılan zamların pandemi ve kuraklıktan kaynaklandığını savundu. Dönmez, "Biz, birincil enerji kaynakları açısından baktığımızda yüzde 70 dışa bağımlı bir ülkeyiz. Bunu ne kadar azaltabilirsek o oranda fiyatlardan daha az etkilenmiş olacağız. Bizim beklentimiz ve temennimiz, önümüzdeki yılın ilk çeyreğinden sonra fiyatların daha makul olması, daha rasyonel bir noktaya gelecek olması. Vatandaşımıza oldukça düşük seviyede yansımakta. Bir vatandaşımızın evine 200 lira fatura geliyorsa 200 lirasını da biz aslında kendi bütçemizden, yani devlet bütçesinden karşılıyoruz." dedi.

Fatih Dönmez, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda milletvekillerinin kendisine yönelttiği soruları yanıtladı.

"Beklentimiz önümüzdeki yılın ilk çeyreğinden sonra fiyatların daha makul olması"

Enerji fiyatları ve zamlara ilişkin sorulan sorular ve eleştiriler üzerine Bakan Dönmez, şöyle konuştu:

“Birincisi; pandemiden hızlı bir şekilde küresel anlamda çıkış oldu. İkincisi; bizim ülkemiz açısından biraz daha öne çıkan bir şey, yani doğal gaza olan talebin artma nedenlerinden birisi, bu sene maalesef bazı bölgelerimiz oldukça kurak geçiyor, bundan dolayı da hidroelektrik santrallerimizi tam kapasite çalıştıramadık. Yeteri kadar su kapasitesini kullanmamızın bize karşılığı, 6 milyar metreküp ilave doğal gaz kullanımı olarak karşımıza çıkıyor. Biz, birincil enerji kaynakları açısından baktığımızda yüzde 70 dışa bağımlı bir ülkeyiz. Bunu ne kadar azaltabilirsek o oranda fiyatlardan daha az etkilenmiş olacağız.

Bizim beklentimiz ve temennimiz, önümüzdeki yılın ilk çeyreğinden sonra fiyatların daha makul olması, daha rasyonel bir noktaya gelecek olması. Vatandaşımıza oldukça düşük seviyede yansımakta. Bir vatandaşımızın evine 200 lira fatura geliyorsa 200 lirasını da biz aslında kendi bütçemizden, yani devlet bütçesinden karşılıyoruz."

"Kademeli sosyal tarife gibi konular gündemimizde"

CHP’li milletvekillerinin ‘Kara Kış Fonu’ önerisine ilişkin Bakan Dönmez, “Bizimkinin belki bu anlamda yeni bir ismi yok ama yıllardır kamuda tercih edilen bir yöntem. Bizim de ‘kademeli sosyal tarife’ gibi konular gündemimizde. Bunlar için hukuki, yani yasal seviyede bazı düzenlemelere ihtiyacımız olduğunu düşünüyoruz.” dedi.

“Yönetim ve denetimi devlette olacak"

Dönmez, TEİAŞ ve BOTAŞ özelleştirmelerine ilişkin soruya, “Yönetim ve denetimi devlette olacak şekilde bir özelleştirme programı yapılacağını söyledik, TEİAŞ ile ilgili olarak. Buradaki rakam da en fazla yüzde 5, belki en fazla yüzde 10 olacak. İletim mülkiyeti de denetimi de yönetimi de devlette kalacak, halka arz edilecek. BOTAŞ ile ilgili şu anda kanunda ikiye bölünmesi ile ilgili hüküm var, zaten biz de ikiye böleceğiz.” yanıtını verdi.

Yaz saati uygulamasına ilişkin sorulara Dönmez, “İstanbul Teknik Üniversitesi ile ilgili çalıştığımız bir konu. Uygulamanın başlamasından bu yana elde edilen tasarruf, yaklaşık 6,82 milyar kilowatt saat. Bu tasarrufun parasal karşılığı, tek zamanlı tarifeye göre 3,97 milyar lira. Ayrıca bununla birlikte Avrupa Birliği Komisyonu tarafından, üye ülkeler 28 Mart 2021’den itibaren tek saat uygulamasına geçilmesi tavsiye kararı iletilmiş olup, üye ülkeler bu yönde kararlarını kendileri alacak.” karşılığını verdi.

“TRT payının tarımsal sulama abonelerinden kaldırılması meclis gündeminde"