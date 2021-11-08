Bakan Dönmez'den enerji fiyatları açıklaması: Teknik altyapımızla birlikte birçok komşu ülkeye göre çok daha rahat konumdayız

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, tüm dünyadaki enerji maliyetlerinin yükselmesine değinerek, “Önemli olan bu dönemde vatandaşı soğukta ya da karanlıkta bırakmamaktır. Birçok ülkede bununla ilgili ilave tedbirler alınırken, biz teknik altyapımızla birlikte birçok komşu ülkeye göre çok daha rahat konumdayız” dedi.

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Foreks'in aktardığına göre pandemiden sonra etkilerinin yavaş yavaş kalkması ile birlikte dünyada hızlı bir ekonomik toparlanma yaşandığına dikkat çeken Bakan Dönmez şöyle konuştu:

“Benzer şekilde ülkemizde de yaşandı. Bunun neticesi olarak da gerek emtia fiyatlarında gerekse enerji hammadde fiyatlarında bu kuvvetli talep artışında kaynaklı büyük fiyat sıçramaları oldu. Bu sadece Avrupa’da da değil, Asya Pasifik pazarında, Amerika’da, Afrika’da benzer sorunlar var. Geçtiğimiz yıl 40 doların altındaki petrol fiyatları 80 doların üstüne çıktı. Geçtiğimiz yıl 100-150 dolar arasındaydı doğalgaz fiyatı, bin doların üstüne çıktı. Elektrik fiyatları da bu kaynaklara dayalı olarak üretildiği için fiyatlara yansımalar oldu. Ama biz buna rağmen, vatandaşımızı, dar gelirli hane halkını korumak amacıyla bu artan maliyetlerin tamamını yansıtmadık.

Bununla alakalı rakamları da gelecek günlerde paylaşacağız. Biz vatandaşımızın zorlukları daha fazla yaşamaması adına böyle bir fedakarlık yapmış olduk. Ümit ederim ki önümüzdeki yıl enerji fiyatlarında gereğinden fazla yüksek seyreden seyir, inşallah eski seviyelerine gelir. Nitekim bir miktar öncü işaretler gelmeye başladı. Bunları izleyeceğiz, bugünden bir şey demek erken. Önemli olan bu dönemde vatandaşı soğukta ya da karanlıkta bırakmamaktır. Birçok ülkede bununla ilgili ilave tedbirler alınırken, biz teknik altyapımızla birlikte birçok komşu ülkeye göre çok daha rahat konumdayız.”