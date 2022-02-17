Bakan Dönmez'den elektrik tarifelerine ilişkin açıklama: Esnafın fatura tutarında muhtemelen yüzde 25 indirim olacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, NTV'de katıldığı yayında elektrik tarifelerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Dönmez, elektrik faturalarında ticarethanelerde de mesken abonelerinde olduğu gibi yeni bir düzenleme yapılacağını duyurarak " Esnafın fatura tutarından belli bir kademede muhtemelen yüzde 25 indirim olacak" dedi. Dönmez, söz konusu çalışmaların 1 Mart'ta bitirilmesini amaçladıklarını belirtti.

Elektrik fiyatlarındaki artışa ilişkin olarak ise Dönmez "Doğalgazda 80 milyar lira, elektrikte 20 milyar liralık bir yük aldık, Artan maliyetler zorunlu olarak tüketicilere yansıdı" diye konuştu.

"Fiyatlarda düşüş olur mu?" sorusu üzerine ise Dönmez "Doğalgaz ve elektrikte fiyatların pandemi öncesi seviyelerine dönmesini bekliyoruz. O zaman elektrik üretim maliyetlerimiz de düşecek ve herkesi sevindirecek bir netice doğuracaktır" ifadelerini kullandı.

Dönmez'in açıklamaları özetle şöyle:

"Sivil toplum kuruluşlarını da mesken abone grubuna dahil edeceğiz"

"Ticarethane grubunda yer alanlar için indirimli tarife üzerinde çalışmaya başladık. Son gelen taleplerden sonra dernek ve vakıf gibi sivil toplum kuruluşlarının mesken abone grubuna dahil etme kararı almış olduk. Mesken aboneye geçmek isteyen tüzel kişilikler, abone oldukları dağıtım şirketlerine giderek bu durumlarını bildirecekler. Cem evleri de bu grupta değerlendirilecek. Dernek ve vakıf statüsünde olan kurum ve kuruluşlar bu haktan istisnasız yararlanabilecek.

"Esnafların faturasında belli bir kademede muhtemelen yüzde 25 indirim olacak"

Saatlerin okunma aralığıyla ilgili herhangi bir hak kaybı yok. Ocak ayında hane halkına baktığımızda indirimde kalan hanelerin sayısı toplam hanenin yüzde 64'ü oldu. Hem ticarethane hem de konutlarda yeni tarife için amacımız çalışmayı 1 Mart'a kadar bitirmek. Esnafın uygulanacak indirimli tarifenden yararlananların oranının mesken abonelerdekine benzer bir orana çıkarmayı hedefliyoruz, rakamlara çalışıyoruz. Esnafın fatura tutarından belli bir kademede muhtemelen yüzde 25 indirim olacak. Belirlenecek ilk indirimli tarifeye denk gelecek şekilde söylüyorum.

Doğalgazda 80 milyar lira, elektrikte 20 milyar liralık bir yük aldık. Geçtiğimiz yıl her haneye 5 bin liralık bir desteğimiz oldu. Bu yıl da hanelere destek miktarı geçtiğimiz yıldan daha fazla olacak. Artan maliyetler zorunlu olarak tüketicilere yansıdı.

"TEDAŞ dağıtım şirketleriyle ilgili inceleme başlattı"

Isparta'ya metrekare başına 89 kilo kar yağdı. Bu kadar karın 11 saat içinde yağması atmosfere açık şebekelerde zarara yol açtı.

10 yılda oluşan arıza 1 günde oluştu. Ekiplerin buna yetişmesi mümkün değil.

(Isparta) Acil eylem planlarının yeniden gözden geçirilmesine ilişkin uyarılarımıza yaptık, TEDAŞ dağıtım şirketi ile ilgili inceleme başlattı. Buradan çıkacak neticeye göre rapor EPDK'ya gönderilecek. Gereği yapılacak.

Doğalgaz ve elektrikte fiyatların pandemi öncesi seviyelerine dönmesini bekliyoruz. O zaman elektrik üretim maliyetlerimiz de düşecek ve herkesi sevindirecek bir netice doğuracaktır."