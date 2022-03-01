Bakan Dönmez'den 'elektrik düzenlemesi' hakkında açıklama

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, elektrikte tarife düzenlemesiyle ilgili açıklamasında "Mevzuata göre 30 gün içinde sayaçların okunması lazım. Bazen tatil günleri oluyor, bazen vatandaş evinde olmuyor, görevli okuyamıyor. Endişeye gerek yok. Sayacın okunma süresine göre ilk ve ikinci kademeden yararlanma söz konusu. Burada mağduriyet söz konusu değil," dedi.

"Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından yapılan açıklama ile dar ve orta gelir grubundaki vatandaşlar lehine iyileştirmeler yapmış olduk," diyen Dönmez, "Mesken abone grubunda oturduğumuz ev statüsündekiler yararlanıyor. Vakıf, dernek ve cemevleri de bu kapsama alınmış oldu. Kırsal alanlardaki vatandaşlarımızın içme suyu şebekesindeki ihtiyaçları vardı. Bunlar da dahil edilmiş oldu. KDV yüzde 8'e düşürüldü. Bununla birlikte ticarethanelerde kademeli uygulamaya geçtik. Günlük 30 kw saat, aylık 900 kw saat eder. Ocak-Şubat'taki tüketimlerini dikkate alarak böyle bir düzenlemeye gidilmiş oldu. Böylece yüzde 80'in üzerinde kapsama alındı" ifadesini kullandı.

Dönmez şöyle devam etti:

"Tarımsal sulamada kullandığı elektrikle ilgili olarak KDV yüzde 18'den 8'e indirilmek üzere iyileştirilme yapılmış oldu. Tüketime göre değişmekle birlikte yüzde 8 ile yüzde 14 arasında indirime tekabül ediyor. Birinci kademede 1 kw Enerji için 137 kuruş ödenirken bu 126 kuruşa düştü. Ticarethanede de birinci ve ikinci kademe arasında yüzde 25'lik indirim yapılmış oldu.

Bu uygulama 1 Mart'tan itibaren geçerli. 1 Mart sonrası tüketimler yeni tarife ile faturalandırılacak. Mart ayında bir geçiş dönemi olmuş olacak.

Mevzuata göre 30 gün içinde sayaçların okunması lazım. Bazen tatil günleri oluyor, bazen vatandaş evinde olmuyor, görevli okuyamıyor. Endişeye gerek yok. Sayacın okunma süresine göre ilk ve ikinci kademeden yararlanma söz konusu. Burada mağduriyet söz konusu değil. Vatandaşlarımız hem EPDK hem de bakanlığımıza başvuru yapabilir, varsa bir sorun düzeltilir."