Bakan Dönmez: Asgari ücretli daha az fatura ödüyor

2002 ve 2018 yıllarında ödenen elektrik ve doğal gaz faturalarını kıyaslayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Asgari ücret içindeki payları azalmış durumda" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bakanlığının 2019 yılı bütçesine ilişkin TBMM Genel Kurulu'nda konuşma yaptı.

Bakan Dönmez, elektrik ve doğal gaz faturalarıyla ilgili şöyle konuştu:

"2002 yılında asgari ücrette 150 kilovat/saatlik bir elektrik tüketen hanenin, asgari ücrete oranı, aylık asgari ücret içindeki payı yüzde 15,1 iken bugün itibarıyla asgari ücret 1603 lira, yine 150 kilovat/saatlik elektrik tüketimini baz aldığımızda asgari ücretteki elektrik faturasının payı yüzde 5,6; 3'te 1'i oranında aslında azalma söz konusu.

Doğal gazda 1 Ocak 2002'de net asgari ücret üzerinden, 100 metreküplük ortalama bir aylık tüketimin asgari ücret içindeki payı yüzde 25. Bugün itibarıyla yine aynı miktardaki doğal gazın asgari ücret içerisindeki payı yüzde 9,2'dir. Yüzde 25'ten yüzde 9,2'ye düşmüş durumda. Arzu ederiz ki yüzde 5 olsun. Biz de onun için gayret ediyoruz."