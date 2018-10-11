Bakan Dönmez açıkladı: Kömür sahaları özel sektöre açılıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ve Türkiye Kömür İşletmeleri’ne (TKİ) ait 7 kömür sahasının satışa çıkarılacağını açıkladı.

Kömür sahaları ve gelirleriyle ilgili açıklama yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 25-30 yıllık projeyle cari açığın kapanmasına katkı, kamuya 21 milyar lira gelir ve 15.500 kişiye istihdam hedeflendiğini söyledi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez şunları söyledi:

"Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ve Türkiye Kömür İşletmeleri'ne (TKİ) ait 7 kömür sahasının ruhsatı devrediliyor. TTK’nın ruhsat alanlarında yaklaşık 203 milyon tonluk bir üretim sahası yatırımcılara açılacak. Böylece sözleşme süresi boyunca 25 milyar liralık ithal kömür ikamesi sağlayacağız.

Yeni sahalarda yılda 7,5 milyar liralık ithal kömürün ikamesiyle cari açığın kapanmasına katkı sağlayacağız. Yerli sahalardan yaklaşık 19 milyon ton kömür üreterek ithalata ödenen ücreti yarı yarıya azaltacağız.

25 ila 30 yıllık projeyle ekonomiye 72.3 milyar TL değerinde yerli kömür kazandırılacak. Söz konusu dönemde kamuya 21 milyar TL gelir sağlanacak.

Devredilen kömür sahalarında özel sektör 15.500 kişilik istihdam sağlayacak."