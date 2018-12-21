T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bakan Dönmez: 81 ilin tamamı doğal gaza kavuştu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Hakkari'ye doğal gazı ulaştırdık

21 Aralık 2018 21:04

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, \"Hakkari\'ye doğal gazı ulaştırdık. Bugün itibariyle 81 ilimizin tamamı doğalgaza kavuştu\" dedi.

Bakan Fatih Dönmez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, \"Önce millet önce memleket\" diyerek çıktıkları yolda büyük bir adım attıklarını belirterek, \"Hakkari’ye doğal gazı ulaştırdık. Bugün itibariyle 81 ilimizin tamamı doğal gaza kavuştu. \'Doğuda ne varsa batıda da o olacak\' anlayışıyla çalışmalarımız devam edecek. Emeği geçenlere teşekkür ederim\" dedi.

Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA, (DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

EnerjiTabii Kaynaklar Bakanı Fatih DönmezBugünBakan Fatih Dönmez TwitterEmeğiMustafa TURAPOĞLUANKARA DHA
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24