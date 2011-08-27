Bakan Dinçer’e ‘niye koruyorsunuz’ eleştirisi





Hülya Karabağlı



T24/ ANKARA - CHP Kırklareli Milletvekili, TBMM Adalet Komisyonu Üyesi Turgut Dibek, 4 aydır peşine düştüğü, bir aileyi can evinden vuran, ‘tuvalette gebelik testi’ olayında Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer’in ses çıkarmamasını eleştirdi ve “Bu okul müdürünü niye koruyorsunuz” dedi.



Olayın geçtiği Büyükçekmece’deki bir ilköğretim okulunda yaşananlarla ilgili konuyu ilk günden itibaren yakın takipte tutan Dibek, “Öğrencisine zorla gebelik testi yaptıran müdürü 4 ay önce TBMM gündemine taşıdık. Dönemin Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu’ya soru önergesi verdik. Hiç ses çıkmadı. İlçe Müdürlüğü ise iddialar ‘yalan’ dedi. Şimdi okul müdürü hakkında 5 yıla kadar hapis istemi var. Ömer Dinçer’den ses çıkmıyor.”

Bakanlığın web sayfasında adı duruyor



Okul müdürünün görevden alındığına ilişkin bilgilere dikkat çeken Dibek, böyle bir gelişmenin web sayfasına yansımadığını söyledi. Dibek, “Büyükçekmece Kaymakamlığı ve İlçe Mili Eğitim Müdürlüğü sayfasında, okul müdürünün adı ve görev yaptığı okul aynen duruyor”.



“Bu olay açıkça insan hakları ihlali” diyen Dibek, Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer’e, “Aile savcılığı başvurmadan önce Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından nasıl bir soruşturma yapılmıştır? Öğrencinin olay gününden beri okula gelmediği yapılan soruşturmada ortaya koyulmuş mudur? Öğrencinin okula gelmemesi ile ilgili aile ile görüşülmüş müdür” sorusunu yönlendirdi.



Büyükçekmece Savcılığı, geçtiğimiz günlerde, İstanbul'da 13 yaşındaki İlköğretim öğrencisi kıza erkeklerle geziyor diye tuvalette zorla gebelik testi yaptıran okul müdürü Yılmaz K. hakkında 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Okul müdürü Y.K, 'genital muayene yaptırmak', 'suçu bildirmeme' ve 'hakaret'ten suçlanıyor.