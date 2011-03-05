-BAKAN DİNÇER'DEN GAZETECİLERE KÖTÜ HABER AYDIN (A.A) - 05.03.2011 - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer, gazetecilerin yıpranma hakkına ilişkin bir çalışma olmadığını bildirdi. Bakan Dinçer, Aydın programı kapsamında, Vali Hüseyin Avni Coş'u ziyaret etti. Ziyaret sırasında, gazetecilerin ''Torba Yasa'' ile ilgili sorusu üzerine, Bakan Dinçer, ''sorunları öncelendirmek'' zorunda olduklarını kaydederek, şöyle konuştu: ''Toplumun geneli için önemli gördüğümüz bir soruna, diğer sivil toplum örgütleri ve farklı aktörlerin kendi amaçları doğrultusunda bakacak olursak sorunları çözemeyiz. Bu süreç içinde ülkemizin en önemli sorunun işsizlik olduğunu kabul ediyor muyuz, ediyoruz. Bu süreç içinde, ev temizliğine giden kadınlarımızın, geçici tarım işçilerimizin, mevsimlik işçilerin sanatçıların, amatör sporcuların, sosyal güvenlikten yoksun olduğunun farkında mıyız? Biz bir taraftan istihdamı artıracaksak, işsizliği çözeceksek, öncelikli sorunu tespit etmemiz lazım. Kayıtdışı ile mücadele edeceksek, öncelikli sorunu çözmeliyiz. Bu kanunla temel haklar ile her kesime sosyal güvenlik sağlamaya çalışıyoruz. Bunları kayıt altına almaya çalışıyoruz. Öyleyse bunların neresine itiraz edildiğini anlamakta güçlük çekiyorum.'' Bakan Dinçer, daha çok belediyelerde, özel idarelerde çalışan işçilerin diğer kamu kurumlarına aktarılmasından kaynaklanan bir tepki olduğunu belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü: ''Onu da sormalıyım, bugün bir işçi için sendika mı yoksa işinin karşılığını alması mı işini koruması mı önemli? Eğer sendika üyeliğini öne çıkarırlarsa ona bir şey demiyorum. Zaten belediyelerde binlerce işçi belediye gelirlerinin düşmesinden dolayı ücretlerini alamıyor. İl özel idarelerdine yapacak iş kalmadı. Buradakilerin kıdem tazminatlarıyla ilgili sorunları çıktı. Biz işçilerimizin maaşlarını almalarını, üretken, verimli, topluma yararlı olmalarını istiyoruz. Belediyelerden, özel idareden ayrılan işçilerin başka bir sendikaya üye olacak endişesi olmaması gerekir.'' -''KAMERAMANLARLA İLGİLİ DEĞERLENDİRME YAPILABİLİR''- Bakan Dinçer, gazetecilerin yıpranma hakkına ilişkin çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin soruya karşılık, bu konu üzerinde bir çalışmanın olmadığını ifade etti. Bir süre önce kameramanların kendisini ziyaret ederek, sorunlarını anlattığını, kameramanların sorunlarının olduğunu gördüğünü kaydeden Bakan Dinçer, gazetecilerin tamamıyla ilgili değil ama kameramanlarla ilgili ''bir değerlendirme yapıp, durum tespiti yapacaklarını'' söyledi. Bakan Dinçer, Aydın'da bakanlığına bağlı kurumların tek çatı altında toplanması amacıyla yer tespiti yapacaklarını sözlerine ekledi. Aydın Valisi Coş, ziyaretin sonunda Bakan Dinçer'e incir sepeti hediye etti.