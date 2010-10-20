-BAKAN DİNÇER'DEN ''ÇİNLİ İŞÇİ İSYANI'' ANKARA (A.A) - 20.10.2010 - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer, bugünlerde kendisine Çinli işçi çalıştıran firmalardan çalışma izni konusunda çokça talep geldiğini ifade ederek, ''işçilere niye izin vermiyorsunuz'' sorusuyla sıkça karşılaştıklarını ifade etti. Dinçer, hükümet olarak işsizlikle mücadelenin öncelikli konuları arasında olduğuna dikkati çekerek, ''Yabancı işçilere izin verirken o işin ülkemizdeki bir kişi tarafından yapılıp yapılamayacağını çok titiz bir şekilde analiz ediyoruz. Ülkemizdeki işsizlik öncelikli sorunlarımızdan biriyken aynı işi ülkemizdeki bir işçi yapabilecekken, o iş için yabancı bir işçiye izin vermek vatandaşlarımıza haksızlık olur'' dedi. Özellikle son günlerde Çinli işçi konusunda kendilerine sıkça talep geldiğini vurgulayan Dinçer, bazı çevrelerin kendilerine bu işçilere neden izin verilmediğini sorduklarını söyledi. Dinçer, bu şekilde gelen talepler karşılık, bu işlerin büyük çoğunun ülkedeki işçiler tarafından yapılabileceğini ifade ederek, bu nedenle izin verme konusundaki talepler yerine ülkedeki işsizlikle mücadele politikalarına öncelik verdiklerini belirtti. Dinçer, son dönemde yaptıkları düzenlemelerle yabancılara çalışma izni verilmesine ilişkin başvurulara bilişim ortamında yanıt verir noktaya geldiklerini söyledi. Çalışma izni başvurularını başından sonuna kadar bilgisayar ortamında sonuçlandırdıklarını anlatan Dinçer, bu konuda büyük ilerleme sağlanmasına karşın, işlemlerin bilişim ortamında yapıldığının tam olarak bilinmemesi ve sistemde yaşanan kimi tıkanmalar nedeniyle tam olarak arzuladıkları noktada olmadıklarını ifade etti. Dinçer, ayrıca eksik evraklar nedeniyle işlemlerin uzayabildiğini söyledi. Kendilerine yapılan her müracaat için izin vermek durumunda olmadıklarını vurgulayan, bu konuda bakanlık çalışanlarını da uyarıldığını belirten Dinçer, şunları kaydetti: ''İzin verme sürecini hızlandırmakla izin verme politikaları aynı şey değil. Bunlar ayrı ayrı şeyler. Başvuruları sonuçlandırma işlemlerini hızlandırırken şartları da tam tersine ağırlaştırdık. Hükümetimizin öncelikli konularının başında istihdamı artırmak ve işsizlikle mücadele etmek var. Özellikle son dönemde işsizlikle mücadele etmek adına pek çok yeni projeyi devreye sokuyoruz. Vatandaşlarımız bizden çözüm bekliyor, böyle bir ortamda yabancı işçi çalıştırma konusunda gelen ayrıcalık taleplerinin hiçbirini karşılamıyoruz. Bugünlerde bana çokça Çinli işçi çalıştıran firmalardan talep geliyor. 'İşçilere niye izin vermiyorsunuz' diyorlar. Ben de onlara diyorum ki, işsizlikte benden çözüm bekliyor musunuz, o zaman niye ayrıcalık bekliyorsunuz? Çinli işçi benim işçimden daha mı vasıflı? Bu ülkede 20 bin Çinli işçi var, bundan haberiniz var mı? -''ARACILARA DEĞİL, DOĞRUDAN BAKANLIĞA BAŞVURUN''- Bakan Dinçer, bakanlıkla ilgili işi olan kişi ya da kurumların özellikle yabancı işçi çalıştırma konusu olmak üzere tüm iş ve işlemlerinde doğrudan bakanlığa başvurmaları gerektiğine işaret ederek, ''Aracılarla yapılan başvuru yerine, vatandaşlarımız doğrudan bakanlığa başvursunlar. Doğrudan bakanlığa başvurmaları halinde işlemleri en doğru ve en hızlı şekilde sonuçlandırılmaktadır'' diye konuştu.