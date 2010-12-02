Bakan Dinçer uyardı: Ücretsiz muayeneye aldanmayın!

T24 - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer, Afyon'da katarakt ameliyatından sonra 7 kişinin kör olduğu skandalla ilgili olarak vatandaşları uyardı.



Nv'ye konuşan Dinçer şunları söyledi: "Bazı işletmeler yapılan siözleşmeye aykırı olarak vatandaşlara yönelik kampanya yürütüyorlar. Ankara'da bazı sağlık şirketleri Batı Karadeniz'de kampanya yürüttüler. Bununla ilgili soruşturma açtık. Kampanyada 'bedava muayene ediyoruz' diyorlar. Vatandaşlar bilmeli ki, bunlar ücretsiz değil, bizden fatura kesiliyor. Bunlar yasak. Bunu yapanlar daha çok tamahkar firmalar. Vatandaşlar dikkatli olsunlar. Ücretsiz muayene kampanyaları kanunsuz ve yasak. Vatandaşların bizim hizmet sunduğumuz yöntemlerin dışına yönelmemeleri, bu konuda bize de ihbarda bulunmaları gerekiyor."



Dinçer, esnek çalışma modelinin işten çıkarmalara neden olup olmayacağına ilişkin olarak, "Böyle bir tepki gelmedi. Türkiye'de yaklaşık 200 bine yakın taksi ve kamyon şoförü var, sosyal güvenlikten yoksun. Onlara emeklilik hakkını sunmak yanlış yaklaşım mı olur? Kendi evinde çalışan kadınları sisteme katmak kimi rahatsız edebilir? Birilerinin sadece yapılan çalışmaların isabetli olduğunu gördüğü halde muhalefet endişesiyle ortaya koyduğu bir dedikodu olabilir. İstihdam güvencesi bir kişinin sosyal güvenceye dahil olmasıyla mı, kayıt dışı olmasıyla mı sağlanır? Hiçbir tedbir mevcut çalışanların haklarıyla ilgili değil. Tedbirler işsiz ve kayıtdışılarla ilgili. Sosyal taraflarla uzlaşarak düzenleme yapmaya çalışıyoruz" dedi.



Bakan, stajyerlerin durumuyla ilgili düzenlemeye ilişkin de şunları kaydetti: "Amaç meslek liselerinde okuyanlara staj imkanı sağlamak. Beş kişiden daha fazla istihdam sağlayan bütün işletmeler staj yaptırabilecekler. Staj yapan öğrencileri genel sağlık sigortası kapsamına alıyoruz. Asgari ücretin neti üzerinden üçte iki maaş öngörüyoruz. Temel amaç işverenlerin çocuklara kapılarını açmaları ve onlara staj yaptırmalarıdır. Deneme süresi... bir-iki aylık süre az oldu. Teşviklerde deneme süresini uzatıyoruz. 4 aylık süreler uluslararası uygulamalara paralel bir çalışma olacak."





Asgari'de yaş sınırı 18'e çıkacak mı?



Asgari ücrette yaş sınırının 16'dan 18'e çıkarılmasına yönelik çalışma yapıldığı haberleri vardı. Bakan Dinçer, bu konunun şimdilik gündemlerinde olmadığını belirterek, "Bizim bu dönemde böyle bir uygulama yapma niyetimiz yok. Bu bilimadamları tarafından yapılmış teklifti. Sendikalara sunduk cevap bekliyoruz. 18 yaşın altındakilerin çalışmasını meşrulaştırmış olmuyor muyuz, 16 yaş sınırı belirleyince? Biz bunu inceliyoruz. Uzun vadeli istihdam stratejisini paylaşırken onu da gündeme getireceğiz. Ama nasıl olacağına karar vermedik. Seçimden önce uzlaşabilirsek seçimden önce de paylaşabiliriz. Uzun vadeli istihdam stratejisinde bölgesel asgari ücret yer almayacak. Kıdem tazminatı fonu gündeme gelecek. Esnek çalışma saatleri gündeme gelecek. Bu stratejinin seçimden önce yetişmesi biraz zor.





