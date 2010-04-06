Bakan Dinçer: Prim borçlarına af yok

T24- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer, prim borçları ile ilgili bir affı kesinlikle düşünmediklerini, ancak bu borçlardan dolayı karşı karşıya kalınan faiz yüküyle ilgili yakında yeni bir düzenleme yapacaklarını bildirdi.

TBMM Genel Kurulunda, BDP'nin ''Hançer timi adı altında yasa dışı örgütlenen bazı grupların var olup olmadığına yönelik Meclis Araştırması açılmasına'' yönelik, grup önerisi görüşüldü.

BDP Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır, hukuk dışı örgütlenen grupların işlediği cinayetlerin yeterince sorgulanmadığı, çok sayıda cinayetin failinin halen belirlenemediğini söyledi. Bayındır, bunun yanında çok sayıda kayıp vakası olduğunu ve bu kayıpların bulunması için çaba sarf edilmediğini iddia etti. Bayındır, bu tür olayların açığa çıkması için yapılacak çalışmalar kapsamında, özellikle hukuk dışı kurulan organize örgütlerin belirlenmesi gerektiğini vurguladı.

Eskişehir Bağımsız Milletvekili Tayfun İçli de faili meçhul cinayetlerin önemli bir konu olduğunu, araştırılmasının şart olduğunu, ancak cinayetin yalnızca 'öldürmek' olarak algılanmaması gerektiğini söyledi. İnsan haysiyetine aykırı davranışların da bir cinayet suçu kadar ağır olduğunu belirten ve son dönemlerdeki operasyonlardaki gözaltılara değinen İçli, suç işleyen insanların üzerine gidilmesi gerektiğini, ancak birkaç kişinin keyfi yorumlarına göre aydınların, gazetecilerin günlerce gözaltında tutulmasının yanlış olduğunu ifade etti.

BDP'nin grup önerisinin reddedilmesinin ardından MHP'nin, Türk Borçlar Kanunu Yasa Tasarısının görüşülmesine ilişkin grup önerisi görüşüldü.

MHP grubu adına konuşan Konya Milletvekili Faruk Bal, Türk Borçlar Kanunu Tasarısının öncelikli görüşülmesi ve eksiklerin giderilmesi gerektiğini kaydetti. Çiftçinin ve esnafın zor durumda olduğunu anlatan Bal, ''AKP'nin teslimiyetçi ekonomik politikası bu ülkeye karabasan gibi çökmüştür'' dedi.

CHP Malatya Milletvekili Mevlüt Aslanoğlu da özellikle vergi ve sigorta borcunu ödeyemeyen çok sayıda esnaf olduğunu belirterek, ''Affedin demiyorum ama borçlarını ödenemek için kolaylık sağlayın'' dedi.

Aslanoğlu'nun eleştirilerini yanıtlayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer de ekonomik kriz nedeniyle sanayici ve esnafın zor bir süreçten geçtiğini, ancak 2010 yılında bu zorlukları aşmayı umut ettiklerini söyledi.

Daha önceki uygulamalalarda da prim borçları affının istenilen sonuçları vermediğini belirten Dinçer, bu nedenle borçların affının kesinlikle düşünülmediğini kaydetti. Ancak borçların 36 ay süreyle taksitlendirme imkanı olduğunu anımsatan Dinçer, kendilerine müracaat edenlere bu imkandan yararlanma fırsatı sunduklarını söyledi.

Bakan Dinçer, prim borçlarının ödenmemesinden dolayı karşı karşıya kalınan faiz yüküyle ilgili yeni bir düzenleme yapılacağını, bu düzenlemeyi yakında kamuoyu ile paylaşacaklarını kaydetti.

Görüşmelerin ardından yapılan oylamada MHP'nin grup önerisi de reddedildi.