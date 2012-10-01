Bakan Dinçer: Öğretmen atamalarında KPSS şartı kalkmayacak

Öğretmen atamaları ile üniversiteye girişte uygulanacak yeni sınav sistemine ilişkin açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Dinçer, "Öğretmen atamalarında KPSS kaldırılmayacak. KPSS, devlet memuru olmak için girilmesi zorunlu bir sınav" dedi.

Eş durumundan atamalara ilişkin eleştirileri de yanıtlayan Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer taleplerin yüzde 95'ini yerine getirdiklerini söyledi.

Anadolu Ajansı "Editör Masası" toplantısına katılan Dinçer, editörlerin sorularını yanıtladı.

Tartışmalar işin özünden uzak

Türkiye'de tartışmanın özünden uzaklaşarak yapıldığını belirten Dinçer, şöyle konuştu: ''66 aylık çocuk eğitime alınır mı, alınmaz mı tartışması yapılsaydı, tartışma belli noktaya gelirdi. Bütün dünya eğitime daha erken yaşlarda başlıyorken, bizim geç almamızın sebebi ne? Türkiye'de verilen kararların analitik boyutları hesap edilmiyor. Geçen yıl 72 ayı tamamlamış olan çocukların kayıt yaptıracağı belirtiliyordu. Aralık ayında 72 ayını tamamlayacak çocukları, 68 aylıkken kayıt yapıyorduk. Ay üzerinden ciddi tartışmalar yapılarak eğitim kurgulanmadığı için 84 aylıklara kadar çocuklar eğitime alınıyordu. 68 ay ile 90 ay arasında çocuklar aynı sınıfa oturtuluyordu. Bu sene sınıf öğretmenleri çok olduğu için 30 kişiyi doldurdukça bir sınıf açtık, ay farkı olanlar aynı sınıflara gelmedi. Gelecek yıl buna gerek kalmayacak.''

Bakan Dinçer, 68 ve 90 aylık öğrenciler için ayrı sınıflar oluşturulduğunu vurguladı.

Kayıt yaptıran öğrenci sayısı

Geçen yıl 1 milyon 285 bin kişi ilkokula başlamışken, bu yıl bu rakamın 1 milyon 758 bine çıktığını belirten Dinçer, 60-66 ay arasında 120 bin öğrencinin kayıt olduğunu bildirdi.

Bakan Dinçer, seçmeli derslere ilişkin olarak da 593 bin öğrencinin matematik uygulamalarını, 495 bin öğrencinin yabancı dil ve 479 bin öğrencinin de Kuran-ı Kerim derslerini seçtiğini bildirdi.

Elimizden geleni yaptık

Dinçer, 17 bine yakını sınıf öğretmeni olmak üzere, 25 bin civarındaki öğretmenin eş durumundan yer değişikliği talebinde bulunduğunu belirterek, ''Eş durumundan bu zamana kadar taleplerin yüzde 95'ini karşıladık. Şu anda eş durumundan atama olmadığını iddia eden zannediyorum, bin-bin 500 kişi kalmıştır. Biz de elimizden geleni yaptık'' dedi.

İmam hatiplere kayıt

Dinçer, geçen hafta sonu itibariyle imam hatiplerin orta kısımlarına kayıt olan öğrenci sayısının 109 bin olduğunu söyledi.

Dinçer, bu yıl bin 141 imam hatip ortaokulu açıldığını, bunlardan 411'inin imam hatip liseleri bünyesinde, diğerlerinin bağımsız imam hatip ortakolu olarak açıldığını bildirdi. İmam hatip lisesi sayısının toplam 703 olduğunu belirten Dinçer, tahminleri üzerinde müracaat gerçekleştiğini, 125 bin ek öğrencinin kayıt olduğunu ifade etti.

Üniversiteye giriş sistemi

Üniversiteye girişte merkezi sınavın devam edeceğini ancak yılda birkaç kez sınav yapılacağını, yılda bir kez yapılan sınavın toplumda büyük bir baskı oluşturduğunu belirten Dinçer, ''Bu kadar gergin stres dolu bir imtihandan kurtulmamız lazım. YGS'yi yılda birden çok kez yaparak çocuklarımıza hayatın bir tek imtihana bağlı olmadığını anlatacağız. TOEFL'da olduğu gibi çocuk kendini hazır hissettiğinde yılda birden çok kez yapılan sınavlar için randevu alarak giriş yapacak ve hangisinde daha başarılıysa onu kullanabilecek. Yaptığımız şey bu. Bu bir sistem değişikliği değil'' dedi.

Dinçer, soru bankası oluşturulmasının ardından yeni uygulamanın 2014'te yürürlüğe girmesinin planlandığını söyledi.

Atamalarda KPSS kalkmayacak

Milli Eğitim Bakanı Dinçer, ''Öğretmen atamalarında KPSS kaldırılmayacak. KPSS, devlet memuru olmak için girilmesi zorunlu bir sınav. Şimdi öğretmenler, KPSS'nin yanında alan sınavına da girecekler. Önümüzdeki yıl Temmuz ayında 17 alandan da öğretmenlerimizi sınava alacağız. 141 alanın 17'sinden alan sınavı yapacağız. KPSS ve alan sınavı yaparak öğretmen alacağız'' diye konuştu.

Dinçer, ''SBS ile dershanelerle ve lise çeşitliliğiyle ilgili kararları 2013 yılı içinde vereceğiz. Muhtemeldir ki, 2013-2014 eğitim öğretim yılına bu konudaki birçok stratejimizi de uygulamaya koyabiliriz'' dedi.