-BAKAN DİNÇER MAHKEMEYİ ADRES GÖSTERDİ ANKARA (A.A) - 26.01.2011 - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer, diyabet hastalarının kullandıkları şeker ölçüm çubuklarının bedelinin karşılanması konusunda, ''Hastalar mağdur oluyorsa ben onun parasını ödüyorum ama bugünkü uygulamanın kararını veren ben değilim, mahkeme'' dedi. ''Şeker hastalarının kullandıkları çubukların bedelinin SGK tarafından karşılanması'' konusundaki sorular üzerine Dinçer, konuyla ilgili SGK'nın bir tasarrufunun, yeni bir uygulamasının olmadığını söyledi. Danıştayın Sağlık Uygulama Tebliğinde belirlenen fiyatı iptal eden bir karar verdiğini anlatan Dinçer, şöyle konuştu: ''Bize ürün satan bir kişi, iş adamı veya bize hizmet sunan bir firma Danıştaya giderse ve bizim belirlediğimiz fiyatı beğenmediğini söylerse ve Danıştay sonra da o fiyatı durdurursa bunun sorumlusu kim olur? Şimdi biz Sağlık Bakanlığının 20 kuruşa aldığı şeker diyabet çubuğunu 55 kuruşa alıyoruz. Danıştay diyor ki 'piyasa fiyatlarını araştırmadan belirlediniz, bunu bu şekilde uygulamazasınız kalitelisi var kalitesizi var' diyor. Bu çubukların yüzde 95'ini kurum olarak ben alıyorum, eğer bu konuda yapacağım fiyat artışlarının kamuya maliyetini ve vergi mükelleflerinin bize verecekleri vergi maliyetini hesaplamayacak olursam sağlık sistemini nasıl sürdürülebilir hale getiririz? Kaldı ki bu mesele mal tedarik edenle, malı alan arasında protokol ve anlaşmadır. İstemeyen bize o fiyattan mal satmaz. Ama ben o fiyattan mal almak istiyorum ve bunun da Danıştaylık bir tarafı yok. Bugün biz yine diyabetli hastalarımızın parasını ödüyoruz. Hastalar mağdur oluyorsa ben onun parasını ödüyorum ama bugünkü uygulamanın kararını veren ben değilim, mahkeme.''