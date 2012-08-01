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Bakan Dinçer: Devamsızlık yapan öğretmeni takip edin

Valiliklerden destek isteyen Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, öğretmenlerin rapor almalarının teftiş edilmesini istedi

01 Ağustos 2012 12:28

Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, valilerden öğretmenlerin devamsızlıklarını takip etmelerini istedi. Bakan Dinçer "İlk gün ilk dersten son gün son derse kadar öğretmenlerimiz okulda olmalı" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı, 4+4+4 eğitim modelinin sorunsuz devreye girmesi için hazırlıkları hızlandırdı. Valiliklerden destek isteyen Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, öğretmenlerin rapor almalarının teftiş edilmesini istedi. Dinçer, 'İlk gün ilk dersten, son gün son derse kadar öğretmenlerimiz okulda olmalı' dedi.

Hakkı Kurban'ın Akşam gazetesindeki haberine göre; bir süre önce Ankara'da gerçekleştirilen 'Valiler Toplantısı'nda beklentilerini dile getiren Dinçer'in tespitleri, toplantıya ilişkin rapora da yansıdı. Dinçer'in mesajlarından satırbaşları şöyle:


'İnanın başım eğik gezdim'


- Öğretmenlerin rapor almalarını ciddi şekilde takip ediniz. Öğretmenin ilk günü ilk dersten, son günü son derse kadar sınıfta olacağı bir eğitim sistemi hayal ediyoruz. Dünya Bankası rapor yayınladı, inanın kaç gündür kendi kendime başım eğik geziyorum. Çünkü raporda, 'OECD ülkeleri içerisinde öğretmenlerin devamsızlık oranı en yüksek ülke, yine rapor alma ve işe gitmeme oranı en yüksek ülke Türkiye deniliyor. Öğretmen ve öğrencinin sınıfta olacağı bir eğitim sistemini mutlaka uygulamalıyız.

- Eğitim konularına biz sahip çıkmazsak, çözme şansımız olmayacak. Her hafta bir okulumuza uğrayınız. Öğretmenlerimizin hatırını sorunuz, müdürümüze 'Ne derdiniz var?' diye bir sorunuz.


'Eğitim yapamıyoruz'


- Biz değişik vesilelerle 19 Mayıs ve 23 Nisan hazırlıkları, üniversite ve SBS hazırlıkları diye neredeyse ikinci yarıdan itibaren okullarımızda ciddi bir eğitim yapamıyoruz. Okul idaresi öğretmelerimiz, öğrenciler ve hatta veliler sorumluluklarını ciddiye almalı. Kurumsal düzeyde bununla ilgili tedbir alacağız.

- Lütfen görevlendirme yoluyla hiçbir öğretmeni hiçbir yere almayınız. Kim, hangi kadroda ise o kadroda öğretmenlik yapsın. İl düzeyinde birtakım atamalar yapılacaksa, bu atamaların da çevreden başlayarak merkeze doğru yapılmasını istiyoruz. Merkezden çevreye doğru değil.

- Biz, öğretmenlerin öğrencilere ve ailelerine yakın yerlerde, öğretmenlik yaptıkları okullara yakın yerlerde ikamet etmelerini arzu ediyoruz. Buna zorlayamayız ancak tavsiye edebiliriz.


Makam odası uyarısı


- Normalde okul kütüphaneleri ve sınıflar için yer yoksa lütfen okul müdürlerinin odalarını kontrol edin. Bizim yaptığımız tespitlere göre, okul müdürlerinin pek çoğu kendilerine tahsis edilen odaları küçük gördükleri için bazı sınıfları bozup makam odası yapmışlar. Kimseye statü sembolü olarak kullanacağı oda verme imkanımız yok.

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