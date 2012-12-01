Bakan Dinçer: Dershanelerin kapatılmasının cemaatle ilgisi yok

Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, "Okulda kıyafeti serbest bırakan yönetmelik için 'Türbanın önü açıldı' diyenler var. Başörtüsünü serbest bırakmak istesek, bizi bunu yapmaktan alıkoyan şey ne? Dershanelerin kapatılmasının cemaatle ilgisi yok. Zenginle fakir arasında fırsat eşitsizliği yaratıyor" dedi.

Hürriyet gazetesinden Esra Kaya'nın haberine göre, Ömer Dinçer, bir grup gazeteciyle yaptığı görüşmede, kılık- kıyafet yönetmeliği başta olmak üzere gündeme ilişkin önemli açıklamalar yaptı.

Dinçer, okullarda kıyafet serbestisiyle “türbanın önünün açıldığı” eleştirilerini nasıl değerlendirdiğinin sorulması üzerine de şunları söyledi:

"Her zaman açık ve şeffaf davrandık. Niyetimiz neyse paylaştık. Artık niyet okumaktan vazgeçsin öyle düşünenler. Eğer okullarda başörtüsünü serbest bırakmak istesek, hükümetimizi şimdi bunu yapmaktan alıkoyan şey ne?"

Dinçer, “Kuran dersine türbanla giren bir öğrencinin diğer derslerde de türbanı takmak istemesi durumunda” nasıl bir tutum sergileneceğinin sorulması üzerine de, “Herkes yönetmelik hükümlerine uyacak. Çocukların aklından öyle şeyler geçmez. Büyük adamların aklından geçer. Öyle bir sorun yaşanamaz çünkü yönetmelikte açık hükümler var” dedi.



'Dershane konusunun cemaatle ilgisi yok'



Bakan Dinçer, dershanelerin kaldırılmasının “cemaate darbe” olarak algılanması ile ilgili olarak da, şöyle konuştu:

“Doğru bir fikir değil. Çünkü hem Başbakanımız hem ben hem de bütün Ak Parti yönetimine velilerin talepleri yansıyor. Bunlardan cemaat sonucu çıkarmak mümkün değil. Türkiye’de dershanelerin fakir öğrenciler için fırsat eşitliği sağladığına dair yanlış bir algı var. Bizim rakamlarımıza göre ise tam tersi, dershaneler fırsat eşitsizliği yaratıyor.”