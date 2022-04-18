Bakan Derya Yanık’tan SMA açıklaması: Deneysel tedaviyle devletin vatandaşa küçük yaştaki çocukları riske etme bir lüksü yok

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Kütahya’ya geldi. Kütahya Valisi Ali Çelik’i makamında ziyaret eden Bakan Yanık daha sonra Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık’ı ve AKP İl Başkanlığı’nı ziyaret etti. Partililerle sohbet eden Bakan Yanık, sevgi yolu olarak bilinen Cumhuriyet Caddesi’nde esnafları ziyaret ederek taleplerini dinledi.

Yanık, dış politikaya da değinerek, "Türkiye bugün, hakim güçlerin senaryolarında bir oyuncu olmaktan çıkmış, oyun bozan, bundan öteye oyun kuran bir ülke olmuştur. Suriye’de, Akdeniz’de, Ukrayna-Rusya savaşındaki politik duruşunda olduğu gibi Türkiye’nin bu dirayetini ve vizyoner gücünü bütün dünya görmektedir." ifadelerini kullandı.

"Artık ağlamaya da dermanımız kalmadı"

Bakan Derya Yanık, esnaf ziyaretinde SMA hastası Zeynep Aksan’ın teyzesi Hacer Özdemir’i de dinledi. Özdemir, yardım talebinde bulunarak, “Biz her bebek öldü dendiğinde bizim bebeğimiz ne zaman ölecek diyoruz. Ama böyle çok zor. Çocuğumuz gözümüzün önünde eriyor. Zamanı yok. Ne yaparız, ne ederiz ? Elimizden hiçbir şey gelmiyor. Bir şekilde bize çare olmanız lazım. Artık ağlamaya da dermanımız kalmadı” dedi.

"Sağlık Bakanlığı ve SGK gibi yapılarımızın tamamı onaylanan tedavi yöntemlerini hemen kapsama alanına alıyor"

Bakan Yanık ise SMA ile alakalı süreci bütün kurumların çok yakından takip ettiğini anlatarak, “Sağlık Bakanlığı ve SGK gibi diğer yapılarımızın tamamı onaylanan tüm tedavi yöntemlerini hemen kapsama alanına alıyor. Bunu da çok hızlıca yapıyor. SMA özellikle çok erken dönemde tedavi edilmesi gerekiyor ki, bu noktada çok daha hassaslar. Onun dışındaki diğer deneysel tedavi kısmıyla ilgili devletin vatandaşa hele ki küçük yaştaki çocukları riske etmek bir lüksü yok” cevabını verdi.

Bakan Yanık, esnaf ziyaretlerinin ardından geçtiği Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde, huzurevi sakinleri tarafından alkışlarla karşılandı. Yaşlılara çok değer verdiklerini belirten Bakan Yanık, ardından Kütahya Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi’nde çocuklarla buluştu.

İftar yemeğinde şehit yakınlarıyla bir araya gelen Bakan Yanık, Türkiye’nin terörü son 20 yılda neredeyse bitirme noktasına getirdiğini belirterek şunları söyledi:

"Türkiye, bu 20 yılda terörü neredeyse yok etmeyi başardı"

"Türkiye bugün, hakim güçlerin senaryolarında bir oyuncu olmaktan çıkmış, oyun bozan, bundan öteye oyun kuran bir ülke olmuştur. Suriye’de, Akdeniz’de, Ukrayna-Rusya savaşındaki politik duruşunda olduğu gibi Türkiye’nin bu dirayetini ve vizyoner gücünü bütün dünya görmektedir.

Türkiye, bu 20 yılda terörü neredeyse yok etmeyi başarmış, yanı başımızda yaşanan savaşın yıkıcı etkilerinden ülkemizi korumuş, dünyayı kasıp kavuran ekonomik çalkantıların ve pandeminin olumsuzluklarını en aza indirgemeye çalışmış bir ülkedir.

Son 20 yıl sosyal yardımlar ve sosyal hizmetler alanında sağlanan büyük gelişmeler, insan onuru önceleyerek sosyal refahın tüm topluma adaletli bir şekilde yayılımını hedeflemektedir. Dezavantajlı kesimler başta olmak üzere geliştirilen tüm hizmetler, insanımızın huzurunu ve geleceğe güvenle bakmasını amaçlamaktadır." (DHA)