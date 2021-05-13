Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık: 2 milyonun üzerindeki ihtiyaç sahibi aileye yaklaşık 2,2 milyar TL destek verdik

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yaptığı yazılı açıklamada Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı kapsamında 2 milyonun üzerinde ihtiyaç sahibi haneye yaklaşık 2,2 milyar lira destek verdiklerini açıkladı.

Bakan Yanık yaptığı yazılı açıklamada Ramazan Bayramı öncesinde yardımların ihtiyaç sahiplerine hızlı ve etkin bir şekilde ulaştırdıklarını belirterek, "Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı kapsamında 2 milyonun üzerinde ihtiyaç sahibi haneye, 1100 lira tutarında, yaklaşık 2,2 milyar lira destek verdik. Ayrıca 2022 Sayılı Kanun kapsamındaki yaşlı ve engelli aylıkları bu süreçte hak sahiplerine teslim edildi. Bu kapsamda ise 1,4 milyon vatandaşımıza 1 milyar liranın üzerinde ödeme yaptık" dedi.

Yapılan ödemelerin ihtiyaç sahibi hanelerin banka hesapları veya PTT Kartlarına yatırıldığını söyleyen Bakan, herhangi bir hesabı ya da PTT kartı olmayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara ise yardımların Vefa Destek Grupları aracılığıyla ulaştırıldığını belirtti.

Yanık, Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı ödemelerinin salgın nedeniyle dönemsel ihtiyaç sahibi olduğu değerlendirilen hanelere, herhangi bir başvuru gerekmeksizin yapıldığını söyledi.