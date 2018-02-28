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Bakan Demircan'dan, "Erdoğan'ın projesini reddetti; makamında yumruklu kavga çıktı" iddiasına yanıt

"Yasal haklarım mahfuzdur"

28 Şubat 2018 10:52

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Yeniçağ yazarı Ahmet Takan'ın hakkında, "Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın bir projesini 'Bunu yapmam, istifaedeym' diyerek geri çevirdiği ve makamında yumruklu bir kavga yaşandığı" yönündeki iddialarına sosyal medya hesabı Twitter üzerinden karşılık verdi. Demircan, "Makamımda yumruklu kavga iddiaları, bir projeyi yapmam diyerek istifa ettiğim veya etmek istediğim külliyen yalan ve iftiradır" dedi.

Yeniçağ yazarı Ahmet Takan, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan'ın birçok kez istifanın eşiğinden döndüğünü ileri sürmüş, Demircan'ın, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın bir projesini, "Bunu yapamam, istifa edeyim" diyerek geri çevirdiğini iddia etmişti. Takan dünkü yazısında, "Erdoğan, istifayı kabul etmemiş. Demircan'ın makamında meydana geldiği iddia edilen yumruklu bir kavgadan bahsediliyor ki... Evlere şenlik!.. Bakanlar konuşamıyor, sesini çıkaramıyor" ifadesini kullanmıştı. 

TIKLAYIN - "Bakan Demircan, Erdoğan'ın projesini reddetti; makamında yumruklu kavga çıktı"

 

Demircan hakkındaki iddialara ilişkin olarak sosyal medya hesabında şunları kaydetti:

"Makamımda yumruklu kavga iddiaları, bir projeyi yapmam diyerek istifa ettiğim veya etmek istediğim külliyen yalan ve iftiradır. Bu iddiaları uyduran ve yayanların maksatları partimiz ve milletimize zarar vermektir. Yasal haklarım mahfuzdur."

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