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Bakan Demircan: Sağlıkta yıpranma payı 60 gün olacak

Demircan, uzun süredir tartışılan düzenlemenin tasarı haline dönüştürüldüğünü belirtti

30 Nisan 2018 11:13

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, sağlık sektöründe bir süredir beklenen yıpranma payında karar verdikleri açıklayarak, sağlık çalışanları için 1 yıllık çalışmaya 60 gün yıpranma payı verileceğini belirtti. 

Milletvekilleri tatildeyken bile yıpranma payından yararlanacak
Hürriyet'ten Hacer Boyacıoğlu'nun haberine göre Demircan, uzun süredir tartışılan düzenlemenin tasarı haline dönüştürüldüğünü belirtirken, “Bakanlar Kurulu’nda imzaya açıldı” dedi. 

Amaçlarının bu yasama döneminde yıpranma payıyla ilgili düzenlemenin Meclis'ten geçmesi olduğunu söyleyen Demircan, “Tüm sağlık çalışanları için yıpranma payı üzerinde duruyoruz. Şu anda meclis süreci için net bir şey söyleyemem. Ama tabii ki amacımız bu dönemde bu konunun bir sonuca bağlanması olur” dedi. 

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