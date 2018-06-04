Bakan Demincan: 2023'te pratisyen hekim arkadaşlardan zorunlu hizmeti kaldıracağız

Yaprak KOÇER- Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA) - SAĞLIK Bakanı Ahmet Demircan, \"2023\'te pratisyen hekim arkadaşlardan zorunlu hizmeti kaldıracağız. Niye çünkü pratisyen ihtiyacımızı karşılıyoruz 2023\'e geldiğimizde. 2021\'de tıp fakültelerinin kontejanlarını belli oranda azaltmamız gerekiyor. Çünkü artık yığılma olur eğer ayarlamazsak. Biz insan kaynağı çalışmasını da yaptık. Ancak uzman hekim açığımız biraz devam edecek\" dedi.

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Samsun\'da Başbakanlık Basın Yayın ve Enfermasyon Genel Müdürlüğü taarfından düzenlenen \'Yerel medya buluşmaları\' programına katıldı. Samsun ve çevre illerden gelen basın mensuplarıyla bir araya gelen Bakan Demircan, bakanlığının yaptığı çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Ülke gündemine ilişkin açıklamalarda da bulunan Bakan Demircan, “2002’den 2018’e kadar yıl içerisinde vesayetçi bir sistem, müdahil bir sistem, darbe etkisindeki bir sistem olmasaydı onun yerine daha demokratik bir sistem olsaydı Türkiye bu günkü bulunduğu kalkınmışlık düzeyinin üstüne çıkardı. Türkiye’nin bu sistem meselesi aynı zamanda kalkınma sorunuyla da doğrudan bağlantılıdır. Türkiye bu coğrafyada kalkınmak zorundadır. Bu coğrafya rahat bir coğrafya değildir. Bu coğrafya zayıf devlet açısından sorunlu bir coğrafyadır. Dolayısıyla bu coğrafyada torunlarımıza, çocuklarımıza güvenli bir gelecek bırakacaksak güçlü bir Türkiye’yi inşa etmek zorundayız. Güçlü bir Türkiye’nin inşa olması öncelikle elbette zihniyette dönüşüme ihtiyaç duyar ki o da zihniyette ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ anlayışı üzerine oturmuştur, AK Parti iktidarında. İkincisi ise sistemin millet egemenliğine, millet iradesine dayalı olmasına bağlıdır. Birlik ve beraberliğin en önemli unsuru milletin iradesinin etkinliği ile sağlanır. Birliğimizi ve beraberliğimizi güçlendirmemiz millet iradesinin devreye en güçlü şekilde sokulması ve zihniyetin de değişmesi Türkiye’nin kalkınma önündeki engellerini ortadan kaldıracaktır. Şimdi onu yapıyoruz. 2017 anayasa değişikliğini yaptık millet iradesini etkin hale getirecek bir sistemin adımını attık. Şimdi de bunun uygulamasını yapacağız” dedi.

Mevzuatın yeni sisteme göre dizayn edilmesi gerektiğini belirten Bakan Demircan, \"Dolayısıyla bu sistemi uygulayacak olan hayata geçirecek olan ilk meclis çok önemlidir. Onunu için AK Parti olarak biz sloganımızı net koyduk. ‘Güçlü yürütme güçlü meclis ve güçlü Türkiye’ Güçlü Türkiye’ye giden yol, bu adımların atılmasından geçiyor\" diye konuştu.

Doktor ihtiyacı ile ilgili bir soruya yanıt veren Bakan Demircan, \"Türkiye\'nin hekim açığı var. OECD ülkeleri içerisinde 100 bin kişiye düşen hekim sayısı açısından en düşük rakamla hizmet veren ülkeyiz. 200-210\'lara anca çıktık 180\'lerdeydi. Bu hekim yetmezliğine rağmen,Türkiye şu anda hekim ve hemşire sayısının azılğına rağmen OECD üykeleri içerisinde en yüksek memnuniyette hizmet üreten bir ülke. Ancak sevindirici bir haber var ufukta 2023\'te pratisyen hekim arkadaşlardan zorunlu hizmeti kaldıracağız. Niye çünkü pratisyen ihtiyacımızı karşılıyoruz 2023\'e gelidğimizde. 2021\'de tıp fakültelerinin kontejyanlarını belli oranda azaltmamız gerekiyor. Çünkü artık yığılma olur eğer ayarlamazsak. Biz insan kaynağı çalışmasını da yaptık. Yaptığımız tespit bu. Ancak uzman hekim açığımız biraz devam edecek. Özellikle yan dallar, yeni yeni oluşan dallar oralarda hekim ihtiyacımız sayısı yüksek onların da tam doyuma ulaşabilmesi için 2030\'lara kadar biz belli uzmanlıklarda açık olacak\" diye konuştu.



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