-BAKAN DAVUTOĞLU RUS BASININDA ANKARA (A.A) - 04.08.2010 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Türkiye ile Rusya arasında gerek ikili ilişkilerde gerekse bölgesel ve uluslararası tüm alanlarda samimi ve açık bir diyalog bulunduğunu belirterek, "Geçmişteki önyargıların ortadan kaldırılması ve karşılıklı güvenin oluşturulması süreci esas itibariyle sonuçlanmıştır" dedi. Davutoğlu, Rusya'nın Sesi Devlet Radyosu ile "RIA Novosti" Rus haber ajansına verdiği özel mülakatta soruları yanıtladı. Bakan Davutoğlu, bakan olmasının ardından Türk dış politikasının etkinleşerek hızlandığı yorumuna karşılık, büyük bir küresel değişimin yaşandığına dikkati çekti ve yeni küresel düzenin kapsayıcı, adil ve sorunların giderilmesine hizmet edecek biçimde oluşmasını arzu ettiklerini dile getirdi. "Bu çerçevede Türkiye'nin dış politikada ilgi ve etkinlik menzili tüm dünyadır'' ifadesini kullanan Davutoğlu, Türkiye'nin, bölgesine yönelik doğal ve yoğun ilgisinin yanı sıra küresel ölçekli bir dış siyaset izlediğini vurguladı. Barışçıl ve istikrarlı bir küresel düzenin kurulmasına katkıda bulunmayı amaçladıklarını belirten Davutoğlu, şunları kaydetti: "Bu doğrultuda barış, istikrar ve refaha hizmet anlayışıyla örtüşen tüm girişimleri destekliyoruz. Özellikle aynı bölgede yer alan ülkeler arasında azami işbirliğini ve entegrasyonu hedefleyen, diyaloğu esas alan bir dış politika yaklaşımımız var. Çok boyutlu bir stratejiyle, çevremizde bir güvenlik, istikrar ve refah kuşağı tesis edilmesini arzu ediyoruz. Yakın havzalarla bütünleşmek istiyoruz. Bunun için diplomasiyi etkin biçimde kullanma gayretindeyiz. Bir taraftan uluslararası platformları etkin biçimde kullanırken, yeni açılımlar vasıtasıyla amaç ve politikalarımızı paylaşmaya ve yeni bir Türkiye algısı yaratmaya çalışıyoruz. Bu çerçevede özgüvenli, sağduyulu ve vizyon sahibi bir dış politika anlayışı benimsedik." -TÜRKİYE-RUSYA İLİŞKİLERİNDE BUGÜN- Başka bir soru üzerine, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Dimitriy Medvedev'in Türkiye'ye yaptığı resmi ziyaretin sonuçlarını ve Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkilerin bugünkü durumunu değerlendiren Davutoğlu, Medvedev'in Türkiye ziyaretinin, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Şubat 2009'da Rusya Federasyonu'na gerçekleştirdiği devlet ziyaretinin ardından bir yıl içinde en üst düzeyde yapılan ikinci ziyaret olduğunu kaydetti. Cumhurbaşkanı Gül'ün ziyaretinde imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu Arasındaki İlişkilerin Yeni bir Aşamaya Doğru İlerlemesi ve Dostluğun ve Çok Boyutlu Ortaklığın Daha da Derinleştirilmesine İlişkin Ortak Deklarasyon" ile ilişkilerin çok boyutlu ortaklık seviyesine yükseldiğine dikkati çeken Davutoğlu, şunları söyledi: "Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Medvedev'in ahiren ülkemize gerçekleştirdiği ziyaret sırasında iki ülke arasında Üst Düzey İşbirliği Konseyi'nin kurulmasıyla ilişkilerimiz daha üst boyuta taşınmıştır. Üst Düzey İşbirliği Konseyi, ilişkilerimizin mevcut durumunun değerlendirilmesi, görüş alışverişinde bulunulması ve olası projelerin ele alınması bakımlarından önemli bir platform olacak ve verimli bir diyalog imkanı sağlayacaktır. Son dönemde, iki ülke arasında gerçekleştirilen üst düzey ziyaretler Türk-Rus ilişkilerinde yeni bir dönemi başlatmıştır."