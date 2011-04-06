-BAKAN DAVUTOĞLU KATAR'A GİTTİ MANAMA (A.A) - 05.04.2011 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Bahreyn'deki temaslarının ardından Katar'a gitti. Davutoğlu'nun Katar'daki görüşmelerinin ardından gece Suriye'ye geçmesi bekleniyor. Davutoğlu, Bahreyn temasları çerçevesinde ülkenin siyasi yelpazesinde yer alan çeşitli gruplarla görüştü. Muhalif ve yönetim yanlısı grupların görüşlerini dinleyen Davutoğlu daha sonra Bahreyn Veliaht Prensi Şeyh Salman bin Hamad El Halife ile de görüştü. Görüşmenin ardından Katar'a gitmek üzere Manama Havalimanına geçen Davutoğlu, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Bahreyn'de son dönemde bölgedeki olaylara paralel önemli gelişmeler yaşandığını kaydederek, Bahreyn Kralı ve diğer yöneticilerle bu konularda görüşmeler yaptıklarını belirtti. Bahreyn'in parlamentoda temsil edilen ve edilmeyen yönetim yanlısı ve muhalif gruplarla da görüştüklerini anlatan Davutoğlu, "Çok faydalı görüşmeler yaptık. Hervşeyden önce Bahreyn'in egemenliği, toprak bütünlüğü bizim için çok önemli" dedi. Bütün taraflara reformların sürdürülmesi konusundaki kanaatlerini paylaştıklarını dile getiren Davutoğlu, yönetimin reformlar konusunda ısrarlı olduklarını ama öncelikle güvenliğin sağlanması gerektiğini düşündüklerini söyledi. Yönetimin reform konusundaki kararlılığını muhalefet gruplarıyla paylaştıklarını ifade eden Davutoğlu, muhalefet gruplarının kanaatlerini de yönetimle paylaştıklarını belirterek, "Bir anlamda iyi bir istişare imkanı oldu. Bahreyn, Sünni-Şii dengesiyle çok hassas bir ülke. Bölgede olumsuz bir gelişme olduğunda bu gelişmelerin bir anlamda bölgeye yayılmasına sebebiyet verecek bir ülkedir ama Sünni-Şii dengesi sağlıklı bir yapıda bir arada bir istikrar içinde ve bir reform bilinci içinde muhafaza edilebilirse, bölgede çok iyi bir örnek de oluşturabilir" diye konuştu. Hem Körfez İşbirliği Konseyi hem de İran'la ilişkilerinin olduğunu anlatan Davutoğlu, "Bahreyn'de gerek Sünni-Şii şeklinde çıkabilecek gerginliğin gerekse bölgede İran'la Körfez ülkeleri arasında çıkabilecek siyasi bir gerginliğin bu hassas dönemde çok olumsuz sonuçlar doğuracağı kanaatini taşıyoruz" dedi. Bahreyn'den sonra planının Suriye'ye geçmek olduğunu da anlatan Davutoğlu, "Ancak Libya'daki gelişmeler bağlamında Libya Konsey Üyesi Mahmud Cibril ile görüşmek üzere Katar'a geçeceğim. Bir kaç saat Katar'da kalarak Katar Veliaht prensi Şeyh Tamim Bin Hamad El Tani ile görüşeceğim" diye konuştu. Davutoğlu, açıklamanın ardından beraberindeki heyetle Katar'a gitti. Davutoğlu'nun Katar'daki görüşmelerinin ardından gece Suriye'ye geçmesi bekleniyor.