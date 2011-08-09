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Bakan Davutoğlu Beşar Esad'la görüşüyor

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, bugün temaslarda bulunmak üzere Suriye'nin başkenti Şam'a gitti.

09 Ağustos 2011 03:00

T24 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, bugün temaslarda bulunmak üzere Suriye'nin başkenti Şam'da bu kez Dışişleri Bakanı tarafından değil, yardımcısı tarafından karşılandı. Davutoğlu, Suriye'deki şiddet olaylarının sona erdirilmesi çerçevesinde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajını Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a iletecek. Davutoğlu-Esad görüşmesinin sabah saat 11 sularında başladığı bildirildi. Türkiye bu görüşmeden bir sonuç alınamazsa, farklı bir yol haritası izleneceğini vurguluyor.

Saddam'a yapılan uyarı Esad'a da yapılacak!



Ankara'da Suriye trafiği

Dün Ankara’da Suriye’yle ilgili yoğun bir diplomasi trafiği yaşandı. Hem Başbakanlık’ta toplanan “Dış Güvenlik Zirvesi”nin hem de Bakanlar Kurulu’nun gündeminde en üst sırayı Suriye’deki olaylar aldı.

Toplantılarda Suriye tarafında “tampon bölge” kurulmasını da içeren tüm senaryolar değerlendirilirken, ABD ile Şam yönetimine yönelik sert tedbirler konusunda pazarlık yapıldığı öğrenildi.

Suriye zirvesinde Davutoğlu’nun ziyaretinde, Esad’a “Sonunuzun diğer Arap liderleri gibi olmasını arzulamıyoruz” mesajı vermesi öne çıkarken, Erdoğan’dan yazılı bir mesaj götüreceği de öne sürüldü.


Washington'dan Ankara'ya sürpriz temsilci

Davutoğlu’nun bugünkü kritik ziyareti öncesi Ankara ile Washington arasında iki kez temas oldu.

ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton’ın önceki gece Davutoğlu’nu telefonla aramasından sonra dün de Bakanlık Suriye Masası Şefi Fred Hof ve ABD Ankara Büyükelçisi Francis Ricciardone, Dışişleri’nde Türk yetkililerle görüştü.

Görüşmelerde Hof, Türk tarafının Suriye nezdinde ne gibi yaptırım ve tedbirlerden yana olduğunu öğrenmeye çalışarak, “Başkan Obama Suriye’de yaşananlardan çok üzgün. Bu nedenle bir an önce harekete geçilmesini istiyor. Reformlar konusunda Esad’dan ümidini kesti. Bundan dolayı sert tedbirlerin devreye girmesinden yanayız” dedi.

Ankara ise Hof’a, “Davutoğlu’nun yapacağı görüşmeyi beklememiz lazım. Bu görüşme sonrası yeni bir yol haritası belirleyebiliriz. Bizden hemen sert tedbir beklemeyin. Bölgenin yeniden bir sorunlar yumağı haline gelmesini istemiyoruz” mesajını verdi.


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