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Dünya

Bakan Davutoğlu ABD'ye gidiyor  ANKARA (A.A)

08 Şubat 2012 14:08

-Bakan Davutoğlu ABD'ye gidiyor  ANKARA (A.A) - 08.02.2012 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, temaslarda bulunmak üzere bu akşam ABD'ye gidecek. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Davutoğlu'nun ABD Dışişleri Bakanı Hillary Rodham Clinton'ın davetlisi olarak, 8-14 Şubat 2012 tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletleri'ne bir çalışma ziyaretinde bulunacağı bildirildi. Ziyareti sırasında Davutoğlu'nun ABD Dışişleri Bakanı Clinton ve ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Thomas Donilon ile görüşmesinin öngörüldüğü, aynı zamanda ABD Kongresi'nde de temaslar gerçekleştireceği belirtildi. Bakan Davutoğlu'nun ayrıca, Washington'da çeşitli düşünce kuruluşları temsilcileri ve kanaat önderleriyle bir araya gelerek, önde gelen bazı ABD medya kuruluşlarına mülakat vereceği bildirildi. Açıklamada, "ABD'de yapılacak görüşmeler, iki ülkeyi ilgilendiren ikili, bölgesel ve küresel konularda görüş alışverişinde bulunulmasına imkan sağlayacaktır" denildi.

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