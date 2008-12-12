Bakan Dati, babayı açıklayıp görevi bırakacak

Fransa'da yayımlanan Le Point dergisi, ülkenin Kuzey Afrika kökenli bekar Adalet Bakanı Rachida Dati'nin doğumdan sonra bebeğinin babasını açıklayacağını yazdı.



Ocak ayında, babası sır gibi saklanan bebeğini dünyaya getirecek olan Dati'nin yakın dostlarına dayanan dergi, Adalet Bakanı'nın, doğumdan sonra görevini bırakarak bebeğinin babasıyla yurtdışında yaşamayı planladığını öne sürdü.



Son zamanlarda Başbakan François Fillon ile çekişme içine giren Dati'nin Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin gözünden düştüğünü savunan dergi, Sarkozy'nin Dati'nin yerine yeni bir bakan atayacağını belirtti.



Dati, basında haberler çıkması üzerine hamile olduğunu doğrulamıştı.