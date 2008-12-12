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Dünya

Bakan Dati, babayı açıklayıp görevi bırakacak

Fransa'nın Kuzey Afrika kökenli bekar Adalet Bakanı Dati, bebeğin babasını ocak ayındaki doğumdan sonra açıklayacak

12 Aralık 2008 02:00

Fransa'da yayımlanan Le Point dergisi, ülkenin Kuzey Afrika kökenli bekar Adalet Bakanı Rachida Dati'nin doğumdan sonra bebeğinin babasını açıklayacağını yazdı.

Ocak ayında, babası sır gibi saklanan bebeğini dünyaya getirecek olan Dati'nin yakın dostlarına dayanan dergi, Adalet Bakanı'nın, doğumdan sonra görevini bırakarak bebeğinin babasıyla yurtdışında yaşamayı planladığını öne sürdü.

Son zamanlarda Başbakan François Fillon ile çekişme içine giren Dati'nin Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin gözünden düştüğünü savunan dergi, Sarkozy'nin Dati'nin yerine yeni bir bakan atayacağını belirtti.

Dati, basında haberler çıkması üzerine hamile olduğunu doğrulamıştı.

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