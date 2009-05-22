Bakan Çubukçu'dan cenaze savunması

Türkan Saylan’ın cenaze törenine katılmadığı için eleştirilen Milli Eğitim Bakanı Çubukçu, “Hükümetten birini orada görmeyi ne kadar istediklerinden emin değilim” dedi.



Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Başkanı Türkan Saylan’ın cenaze törenine katılmadığı için eleştirilen Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu, 19 Mayıs törenleri nedeniyle programının yoğun olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Ailesine ve çocuklarına başsağlığı mesajı gönderdim. Daha önce Kardelenler ve Baba Beni Okula Gönder projelerinde beraber olmuştuk. Kendisini tanırım ve çalışmalarını desteklerim. Çok önemli bir görev üstlendiğini düşünüyorum. Bazı konularda farklı düşünsek de kendisini hep takdir ettim. Cenazede belli bir psikoloji oluşuyor. Hükümetten birini orada görmeyi ne kadar istediklerinden de emin değilim. Buna da anlayış göstermek gerekir."



Fotoğraf hevesimiz yok



İstanbul Valisi Muammer Güler, Prof. Dr. Türkan Saylan’ın cenazesine katılmamasıyla ilgili olarak, "Cenaze töreninin organizasyonuyla aldığımız tedbirlerle biz oradaydık. İlla fotoğraf karesinde yer almak gibi bir hevesimiz olmadığını bilmenizi isterim. Dernek yöneticilerine kurumsal anlamda gerekli taziyelerde bulunulmuştur. Ailesine tarafımdan gerekli taziyede bulunulmuştur" dedi.



Atatürk Havalimanı’nda basın toplantısı düzenleyen Güler, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne Valilik olarak her zaman destekleri olduğunu belirterek şunları söyledi: "ÇYDD’nin ve Sayın Türkan Saylan’ın sağlığındaki kurumsal çalışmalarına da valilik olarak bizim desteğimiz vardır. Devlet olarak da destek vardır. Birçok sosyal sorumluluk projesinde beraberce yer aldık."

