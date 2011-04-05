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Bakan Çubukçu da ÖSYM'ye sahip çıktı: Kayrılma söz konusu değil

Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu, AKP grup toplantısı öncesinde 'şifreli kitapçık' iddialarına ilişkin konuştu.

05 Nisan 2011 03:00

T24 - Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu, YGS'de şifreleme veya birilerinin kayrılmasının söz konusu olmadığını' söyledi.



'Bundan siyasi bir sonuç çıkarmak insafla bağdaşmıyor'

ÖSYM'nin bağımsızlığı ve tarafsızlığına saygı gösterdiği için bugüne kadar açıklama yapmadığını anlatan Çubukçu, ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ali Demir'in kamuoyunu bilgilendirmesini beklediğini ifade etti. Milli Eğitim Bakanı Çubukçu, Demir'in konuya ilişkin tüm iddiaları açık yüreklilikle yanıtladığına inandığını dile getirerek, “Bundan bir siyasi sonuç çıkarmak, bundan bir kar elde etmeye çalışmak hiçbir şekilde insafla bağdaşmıyor” dedi.

Çubukçu, YGS'de şifrelemenin veya birilerinin kayrılmasının sözkonusu olmadığını, iddiaların gerçeği yansıtmadığını kaydetti.


Çubukçu'dan Yarımağan'a: Yakışıksız

Çubukçu, eski ÖSYM Başkanı Ünal Yarımağan'ın “Türkiye, korku imparatorluğu haline geldi. Ben de 8 aydır korkumdan konuşamadım” sölerini 'yakışıksız' olarak değerlendirdi. Çubukçu, "Eski başkanın açıklamaları çok vahim ve yakışıksız. Bu olaydan siyasi sonuç çıkarmak insafsızlık..." dedi.

Yarımağan'dan Çubukçu'ya jet yanıt: Bunlar gerçekler

Yarımağan'ın Çubukçu'ya yanıtı ise gecikmedi. Yarımağan, açıklamaları için 'yakışıksız' diyen Bakan Çubukçu'ya ''Ben sadece gerçekleri söyledim'' yanıtını verdi.


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