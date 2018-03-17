Bakan Çiftlikbank benzeri 11 şirket var demişti; işte o liste

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, son dönemde Türkiye'nin gündemine oturan Çiftlik Bank hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Tüfenkci, "Bizim tespit ettiğimiz bunun gibi 11 tane daha girişim var" dedi.

CNN Türk'ün haberine göre, Çiftlik Bank benzeri faaliyet için kurulan 11 internet sitesi şöyle:

-Birlik Beraberlik Tarım ve Hayvancılık

-Ekolium Bilişim Yazılım Tarım ve Hayvancılık

-UKASH İnternet Hizmetleri

-SKP Teknoloji Sanal Market

-CashÇiftlik

-Maden.im

-Elit Çiftlik

-ÇiftlikShop

-ÇiftlikMania

-Bizim Tavuklar

-Çılgın Tavuklar

Tespit edilen 11 girişiminin bir çoğu sitesini kapatırken, açık olanların da üye almadığı görülüyor. Sadece "Birlik Beraberlik Tarım ve Hayvancılık" adlı siteye ulaşılıyor. Sitede üyelik için en az ödeme miktarı 250 TL.

'Çılgın Tavuklar' ise açık ancak para yatırma işlemi yapılamıyor.