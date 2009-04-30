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Bakan Çiçek ve Gökçek de telekulağa takıldı

İkinci iddianamesinin eklerinde Bakan Çiçek’in, Gökçek’ten bir arsa için “aracı” olduğuna ilişkin telefon dinleme kaydı çıktı.

30 Nisan 2009 03:00

Ergenekon’un ikinci iddianamesinin eklerinde Bakan Çiçek’in, Gökçek’ten Lütfullah Kayalar’ın arsası için “aracı” olduğuna ilişkin telefon dinleme kaydı çıktı.


Vatan gazetesinin haberine göre; Ergenekon’da avukatlara verilen ikinci iddianamenin eklerinde telekulağa takılan bazı AKP’lilerin telefon görüşmelerine de yer verildi. Bu dinlemelerden biri, dönemin Adalet Bakanı, Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek arasında geçen görüşme oldu.


Ergenekon klasörlerinde bu görüşme dökümü şöyle:

Çiçek: Ziya Kahraman ile de görüştük. Lütfullah Kayalar beylerin bir arsasının imarı ile ilgili durum var. Havaalanı yolu üzerinde Fruko fabrikasının orada. Nazar marketi geçiyorsun sağdaki benzin istasyonunu da geçiyorsun Fruko tesislerine gelmeden sağda. Ada düzenlemesi falan yapıyorlar, size göndermişler, imar için tasdiki gerekiyor. Gönderdikleri gibi geçmesi halinde sorun halloluyor. Yani bir iki kişi için düzenleme yapılmıyor, belediye ihtiyaç duymuş düzenleme yapılıyor, o da işin içine giriyor. Bunun bir an önce çıkması gerekiyor.

Gökçek: Abi gelsin çıkaralım.

Çiçek: Evrak zaten sizde Ömer Faruk biliyor onu bir şey yaparsan...

Gökçek: Tamam abi. Çankaya’yı ne yaptınız?

Çiçek: Fransız bakan vardı, iki dakika evvel ayrıldı adam.

Gökçek: İyi peki tamam abi. Bugün görüşeceğim demiştin de..

Çiçek: Görüşeceğim dedim ama öğleden sonra demedim. Hem o (Başbakan) İstanbul’a gitti. Galiba Kanal D’nin yıldönümü var.

Gökçek: Gece gelecekmiş.

Çiçek: Yarın görüşürüz onunla.

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