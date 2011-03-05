-BAKAN ÇİÇEK: AB İÇİN KKTC'DEN VAZGEÇMEYECEZİ ANKARA (A.A) - 05.03.2011 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, AB gibi geleceği şüpheli bir kurum için KKTC'nin hak ve menfaatlerinden fedakarlık yapmayacaklarını belirtti. Alınan bilgiye göre, Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği İle KKTC Dış Basın Birliği'nin ortaklaşa düzenlediği "2011'de KKTC / Fırsatlar ve Tehditler" başlıklı çalıştay TÜRKSOY Genel Sekreterliğinde yapıldı. Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği Başkanı Hikmet Eren ve KKTC Dış Basın Birliği Başkanı Fevzi Tanpınar'ın açılış konuşmalarıyla başlayan çalıştayda Eren, KKTC'nin uluslararası alanda hak ettiği yere gelmesi için çalıştıklarını kaydederken, Tanpınar da Kuzey Kıbrıs'taki "belleksizleştirme" çabalarına değindi. Açılış konuşmalarının ardından CHP Balıkesir Milletvekili Hüseyin Pazarcı, KKTC Dışişleri Bakanı Hüseyin Özgürgün ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek protokol konuşmaları yaptı. Bakan Cemil Çiçek, Kıbrıs konusunun Türkiye'deki tüm iktidarlar için milli ve partiler üstü bir mesele olduğunun altını çizerek, şunları söyledi: "Terazinin bir kefesine AB üyeliğini, bir kefesine de KKTC'yi koysalar, biz bin defa KKTC'yi tercih ederiz. AB olsa da olur, olmasa da olur. Türkiyesiz AB bir siyasi güç olamaz. Geleceği şüpheli bir kurum için KKTC'nin hak ve menfaatlerinden fedakarlık yapmayız. AB sürecinde Kıbrıs'tan dolayı fiili bir tıkanma var. Ama biz bunun bedelini ödemeye hazırız." KKTC Dışişleri Bakanı Özgürgün de anavatan Türkiye'nin desteğiyle KKTC'nin son 10 yılda önemli mesafe katettiğini, halkın refah seviyesinde ilerleme olduğunu belirtti. Son dönemlerde gelişen olaylara da değinen Özgürgün, Türkiye ile KKTC arasına nifak sokmaya çalışan çevreler olduğuna değinerek, Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC'nin arasına kimsenin giremeyeceğini ifade etti. Özgürgün, "Anavatan ile KKTC el ele gönül gönüle daha mutlu günlere yürümeye devam edecektir. Kimse de buna engel olamaz. Türkiye'nin 2011 yılını KKTC yılı olarak ilan etmesi de Türkiye'nin Kıbrıs halkının kalkınmasına verdiği önemin bir kanıtıdır" diye konuştu.