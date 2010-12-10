-BAKAN ÇELİK'TEN SÜRYANİ BAŞKANA SUÇ DUYURUSU ANKARA (A.A) - 10.12.2010 - Devlet Bakanı Faruk Çelik, Midyat Süryani Kültür Derneği Başkanı Yuhanna Aktaş hakkında, ''hakaret, iftira, suç isnadı, halkı kin ve düşmanlığa tahrik'' suçlarından suç duyurusunda bulundu. Çelik'in avukatları aracılığıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına yaptığı suç duyurusunda 14 Ekim 2010 tarihli Radikal, Milliyet ve bazı gazetelerde, gazetelerin internet sayfalarında ve başkaca birçok internet sayfasında, Çelik hakkında Mardin'in Midyat ilçesi Süryani Kültür Derneği Başkanı Yuhanna Aktaş'ın asılsız iddiaları ve bu asılsız iddialara ilişkin Çelik'e yönelik beyanlarına yer verildiği belirtildi. Bu iddia ve beyanların, Çelik'in ''kişilik haklarına yönelik, gerçek dışı, onur kırıcı, kamuoyu önünde küçük düşürücü'' olduğu vurgulanan suç duyurusunda, hakaret niteliğindeki beyanlarından dolayı şüpheli hakkında şikayette bulunma gereği doğduğu kaydedildi. Aktaş tarafından, Çelik'in söylemediği sözleri söylediğinin iddia edildiği, söylemediği sözlerden dolayı kınandığı belirtilen suç duyurusunda, ''Müvekkilimiz Faruk Çelik'in davalı yanın iddia ve beyanları nedeniyle kişilik haklarının zedelendiği, müvekkilimize karşı hakaret suçunun alenen işlendiği kuşku götürmezdir'' denildi. Suç duyurusunda, Aktaş hakkında ''hakaret, iftira, suç isnadı, halkı kin ve düşmanlığa tahrik'' suçlarından kamu davası açılmasına karar verilmesi talep edildi.