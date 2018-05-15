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Bakan Çelik'ten New York Times'a tepki: Kirli bir dil, gerçeği örtmek üzere kurgulanmış

Çelik, New York Times'ta yayımlanan bir yazıda, Filistinli protestoculara ilişkin kullanılan ifadelere tepki gösterdi

15 Mayıs 2018 22:16

Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, New York Times'ta yayımlanan bir yazıda, ABD'nin İsrail Büyükelçiliği'nin Kudüs'e taşımasını protesto eden Filistinlilerin İsrail askeri tarafından öldürülmesine ilişkin  "Çok sayıda Filistinli protestolar sırasında öldü" ifadesinin kullanılmasını eleştirdi. New York Times'ın kirli bir dil kullandığını savunan Çelik, doğru ifadenin "Çok sayıda Filistinli, İsrail askerleri tarafından kasten öldürüldü" olacağını söyledi.

Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, New York Times'ta yayımlanan bir yazıda, Filistinli protestoculara ilişkin kullanılan ifadelere tepki gösterdi.

Bakan Çelik, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "New York Times 'Çok sayıda Filistinli protestolar sırasında öldü' diye yazıyor. Kirli bir dil bu. Gerçeği örtmek üzere kurgulanmış. Doğru dil: 'Çok sayıda Filistinli, İsrail askerleri tarafından kasten öldürüldü" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın aldığı karar doğrultusunda, Tel Aviv'de bulunan ABD büyükelçiliği dün resmen Kudüs'e taşındı.

Büyükelçiliğin taşınma kararına tepki olarak abluka altındaki Gazze sınırında düzenlenen protesto gösterilerinde  İsrail askerinin açtığı ateş sonucu  61 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 770'den fazla kişi de yaralandı.

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