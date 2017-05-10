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Bakan Çelik'ten Atatürk'e hakaretlere tepki: Devletimizin kurucusuna saygı gösterilmesi mecburidir

"Savcılık görev alanı içinde gereken çalışmayı yapacaktır"

10 Mayıs 2017 18:29

AB Bakanı Ömer Çelik, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e yönelik TV ekranlarından ve sosyal medyadan yapılan hakaretlere tepki gösterdi. Çelik, "Devletimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili olarak tarihsel tartışmaların, bilimsel tartışmaların dışına çıkacak şekilde bir zihinsel tahrifatın ürünü olan, özellikle de annesiyle ilgili manevi kızıyla ilgili söylemleri kınıyoruz. Herkes herkese saygı göstermek durumundadır ama devletimizin kurucusuna ilk cumhurbaşkanımıza karşı bu saygının gösterilmesi mecburidir. Zaten savcılık görev alanı içinde gereken çalışmayı yapacaktır" diye konuştu.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Çelik şunları söyledi:  "Bazı şahısların televizyonlarda  söylediği bazı çirkin sözler söz konusu. Bu temelde bir tartışma söz konusu. Bu söylenen çirkin sözleri özellikle de cumhuriyetimizin kurucusu, ilk cumhurbaşkanımız, devletimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili olarak tarihsel tartışmaların, bilimsel tartışmaların dışına çıkacak şekilde bir zihinsel tahrifatın ürünü olan, özellikle de annesiyle ilgili manevi kızıyla ilgili söylemleri kınıyoruz.

'"Bu saygısızlığı elimizin tersiyle itiyoruz"


Herkes herkese saygı göstermek durumundadır ama devletimizin kurucusuna ilk cumhurbaşkanımıza karşı bu saygının gösterilmesi mecburidir. Bunlar entelektüel egzersiz konusu ya da magazin konusu olmayacak kadar önemli işlerdir ciddi meselelerdir. Dolayısı ile bu saygısızlığı elimizi tersiyle itiyoruz ve kınıyoruz. Zaten savcılık görev alanı içinde gereken çalışmayı yapacaktır."

Atatürk'e hakaret etmişti

Mustafa Armağan, TVNet’te yayınlanan ‘Derin Tarih’ isimli programda, Süleyman Yeşilyurt ve Yavuz Bahadıroğlu ile Mustafa Kemal Atatürk’ün, manevi kızı Afet İnan ile ilişkisi olduğu yönünde imalarda bulunmuş ve infial yaratmıştı. Savcılık konuyla ilgili soruşturma açmıştı.

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