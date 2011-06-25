Bakan Çelik'ten '5 gün hapis' isyanı

T24- Devlet Bakanı Faruk Çelik’in ağabeyi Osman Çelik, geçen hafta Bursa’da tutuklanıp beş gün hapis yatmıştı. Bakan Çelik, “Ağabeyim haksız yere suçlandı, mağdur edildi. Şimdi bunun hesabını kim verecek? Bunu kim temizleyecek?” diyerek isyan etti.

Bursaspor’daki yolsuzluk iddiaları üzerine harekete geçen Bursa Cumhuriyet Savcılığı’nın başlattığı soruşturmanın yankıları sürüyor. Kulübün paralarını zimmete geçirmek suçlamasıyla tutuklananlar arasında Osman Çelik de bulunuyordu. Çelik’in avukatlarının itirazı üzerine Bursa 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi, Çelik’in yanısıra Bursaspor Kulübü Başkanı İbrahim Yazıcı, Kulüp ikinci Başkanı Haluk Özkıyıcı ve Kulüp Genel Müdürü Osman Nuri Biçer’i serbest bıraktı. 5 gün tutuklu kalan Çelik bu kararla cezaevinden çıktı. Operasyonun, siyasi kulislerde yeni kurulacak kabinede İçişleri Bakanı olacağı konuşulan Faruk Çelik’in önünün kesilmesi için yapıldığı da idda edildi. Bu iddialara yanıt veren Faruk Çelik ise “Kabineyle ilgisi var mı yakında çıkar” dedi.

Torun sevincini yaşayamadım

Yaşananlar sonrası ilk kez konuşan Devlet Bakanı Faruk Çelik, yaşananların Çelik ailesi olarak kendilerini son derece üzdüğünü söyledi: “Ağabeyim tutuklandığı gün dede oldum. Dede olmanın sevincini yaşarken maalesef akşamüstü Bursaspor ile ilgili Cumhuriyet Savcılığı’nın yürütmüş olduğu bir soruşturma neticesinde ağabeyim Osman Çelik tutuklandı” dedi.

Hesabını kim verecek?

Anlatacaklarının yargıyı etkilemek amacı taşımadığını ve yasalar karşısında herkesin eşit olduğunu vurgulayan Çelik, “Fakat bir durum var. Bu 5 gün cezaevinde tutuklu kalanlardan biri, benim öz be öz ağabeyim Osman Çelik. İsnat edilen suç ise ‘zimmetine para geçirmek’. Bursaspor’un parası varmış, o parayı birileri zimmetine geçirmiş, geçirenlerden bir tanesi de Osman Çelik’ diye bu iddia edildi. Ağabeyim 2008 yılında bu yönetimde bulundu ve Bursaspor’un dibe vurduğu bir dönemdir. O dönemde bizim de araya girmemizle Valilik, kulüp için bir banka hesabı açtı. Banka hesabına insanlar 7,5- 8 milyon lira arasında bir para aktararak, Bursaspor’a çok ciddi bir destek sağladılar” diye konuştu.

Operasyonla ilgili hazırlanan bilirkişi roparlarına da değinen Çelik, “Diğer sanıklardan farklı olarak nereden para geldiyse, gelen paranın tamamını direkt Bursaspor’un hesabına yatıran tek yönetici Osman Çelik’tir. Bunlar bilirkişi raporlarında net bir şekilde kayıtlıdır. Osman Çelik’in üzerinde Bursaspor’un gelen paralarından bir kuruşu dahi kendi hesabına geçmediği halde, ‘zimmetine para geçirdi’ diye mahkemeye sevk edilmesini ben bugün siyaseten soruyorum. Şimdi bunun hesabını kim verecek?” dedi.

Bunu nasıl temizleyeceksiniz?

Bilirkişi raporunda, Osman Çelik döneminde gelen paranın tamamının Bursaspor hesabına yatırıldığının net bir şekilde ifade edilmesine rağmen, sapla samanın karıştırıldığını öne süren Bakan Çelik, tepkisini şöyle dile getirdi: “Bursaspor’un parasını şahıs hesabına yatıranları tahliye ediyorsunuz ama, üzerine bir kuruş geçmeyen Osman Çelik’i tutukluyorsunuz. Mahkeme aşamasıyla hiç ilgilenmiyorum. Ama ilgilendiğim şu, ben devletin bakanıyım ve bu kişi de hiç bu suçu işlemediği halde siz çıkıp ‘zimmetine para geçirdi’ diyorsunuz. Bunu nasıl temizleyeceksiniz? Edirne’den Kars’a kadar beni tanıyan tüm dostlarıma kim cevap verecek. ‘Böyle bir şey yoktur. Sehven olmuştur. Biz hata yaptık. Yanlış yaptık’ diyecek kim var? Maalesef kimse yok. Bir çamur atılsın gitsin. Tanık olarak gittiği yerde sanık durumuna düşen ağabeyimle ilgili bu feveranımı da dile getirmek durumdayım.”

İtiraz üzerine serbest bırakılmıştı

Mali polisin operasyon sonrası Bursaspor Bşakanı İbrahim Yazıcı, eski Bursaspor 2. Başkanı ve Devlet Bakanı Faruk Çelik’in kardeşi Osman Çelik, Bursaspor Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Saltan, Bursaspor Genel Müdürü Osman Nuri Biçer, Bursaspor İkinci Başkan Haluk Özkıyıcı, Bursaspor TV Genel Müdürü Mehmet Gerçeksi, Hukuk İşlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Öztürk Yazıcı, kulüp avukatı Jale Demir ve muhasebeci Sema Çavuşoğlu gözaltına alınmıştı. Yapılan itiraz sonucu 5 gün cezaevinde kalan Bakan Çelik’in ağabeyi (ortada) serbest bırakıldı.