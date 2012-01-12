-Bakan Çelik'ten "toplu sözleşme" açıklaması ANKARA (A.A) - 12.01.2012 - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, Bakanlar Kurulunda görüşülen 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanun Tasarısı ile ilgili olarak, ''İki görüş var. Bir, hizmet kolu bazında bir sözleşme, sonra genel sözleşme. İkinci görüş ise genel bir sözleşmenin yapılmasının doğru olacağını savunanlar... Bunlar çerçevesinde çözüm yolu aranıyor'' dedi. Çelik, taşeron işçi derneklerinin temsilcilerini kabulünde yaptığı konuşmada, son 6 aylık dönemde birçok konuyu sosyal taraflarla ele aldıklarını ve hazırladıkları yasa tasarılarını Bakanlar Kurulu'na gönderdiklerini anlattı. Bakan Çelik, bir soru üzerine şu anda Bakanlar Kurulu'nda değerlendirilen 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanun Tasarısı'nın bir an önce TBMM'ye sevkiyle ilgili irade olduğunu belirti. Tasarının içeriğiyle ilgili bazı hususların Bakanlar Kurulu'na havale edildiğini ifade eden Çelik, sosyal taraflarla yüzde 100 mutabakata varılamayan bazı konuların Bakanlar Kurulu'nda ele alındığını dile getirdi. Tasarının, Bakanlar Kurulu'nda nasıl bir şekil alacağının 1-2 gün içinde belli olacağını anlatan Çelik, teknik düzeyde çalışmaların devam ettiğini söyledi. Kamu sendikalarında hizmet kolu bazında bir örgütlenme olduğuna işaret eden Çelik, şunları kaydetti: ''İki görüş var. Bir, hizmet kolu bazında bir sözleşme, sonra genel sözleşme... İkinci görüş ise tüm çalışanlar kamu çalışanları... Bu çalışanlarla yapacağımız toplu sözleşmede farklılaşmayı meydana getirecek ayrı bir sözleşmenin yeni sorunlar doğuracağı kamu yönetimi açısından. Bundan dolayı tek bir sözleşmenin, genel bir sözleşmenin yapılmasının doğru olacağını savunan görüşler var. Bunlar çerçevesinde bir çözüm yolu aranıyor. Belki de geç kalmasının nedenlerinden bir tanesi de 2-2,5 milyon memurumuzu ilgilendiren ve ilk kez bizim hükümetimiz zamanında, toplu görüşmeden toplu sözleşmeye geçildiği bir noktada yapılan bu önemli, temel düzenlemenin hassas ve dikkatli bir şekilde yapılması gerçeği de var. Bu konuların önemi de dikkate alındığında süre yeterli olmuyor, biraz da bu konuda geç kalmış oluyoruz.''